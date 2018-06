TSV Tutzing: Meisterjubel und eine Mahnung von Coach Kalt

Souveräner Aufsteiger: Der TSV Tutzing darf sich in der kommenden Saison in der A-Klasse beweisen.

„Was ihr spielen könnt, habt ihr gezeigt“

Der Jubel war groß am Samstagabend: Die Fußballabteilung des TSV Tutzing hat mit einer Meisterfeier ihrer ersten Herrenmannschaft zum Aufstieg in die A-Klasse gratuliert. Über Monate hatte sie die Tabelle in der B-Klasse 5 souverän angeführt.

Tutzing – Seit einem Jahr ist sie daheim ungeschlagen, in der B-Klasse ist sie die einzige mit 18 Siegen. Bis zum Schluss hatte das Team die Spitze nicht mehr abgegeben, obwohl Trainer Thomas Kalt wegen vieler Verletzter gegen Ende der Saison zunehmend mit Ersatzspielern arbeiten musste. Die Jubelstimmung passt so recht zur Festlaune des ganzen TSV: Er feiert am kommenden Wochenende mit einer zweitägigen Veranstaltung sein 125-jähriges Bestehen. Für die Fußballmannschaft gibt’s einen fünftägigen Ausflug nach Mallorca. Am 6. Juni geht’s los.

Trainer Kalt gestand, dass er über diesen Erfolg gleich in seinem ersten Jahr bei den Tutzingern selbst überrascht war: Das Projekt Aufstieg sei eigentlich auf zwei Jahre angesetzt gewesen. „Ihr seid noch nicht da angekommen, wozu ihr fähig seid“, sagte er zu seinen Spielern. Er äußerte Respekt vor der Qualität der A-Klassen-Teams, mit denen es die Tutzinger in der nächsten Saison zu tun bekommen.

Die Klasse zu halten, ist zunächst das Ziel des TSV. Für den Neuaufbau der in der vorangegangenen Saison abgestiegenen Mannschaft nach schwierigen Zeiten gab es von Spielersprecher Toni Müller viel Anerkennung für Kalt und den sportlichen Leiter Detlef Arckel, der viel Ruhe hinein gebracht habe. Arckel würde sich freuen, wenn die Tutzinger in der A-Klasse im vorderen Mittelfeld mitspielen würden. Toni Müller drückte für die Mannschaft viel Freude darüber aus, dass Kalt das Team auch im nächsten Jahr weiter betreuen wird. 34 Spieler umfasst der Kader der ersten und der zweiten Tutzinger Mannschaft.

Aber mit großem Interesse blicken die Verantwortlichen auch auf die nachrückenden Jüngeren aus der A-Jugend. „Die Jungs haben mittlerweile viel Flexibilität erreicht“, sagte Kalt. Er könne sie auf verschiedenen Positionen einsetzen. Und wenn er das Spielsystem ändere, wisse jeder genau, was er zu tun habe. „In Tutzing wird eine ganz tolle Jugendarbeit betrieben. Das A und O für jeden Verein ist die Jugend.“Besonders freute er sich über eine starke „Was ihr spielen könnt, habt ihr das ganze Jahr gezeigt“, sagte Kalt. „Aber nur, wenn ihr weiter auf dem Boden bleibt.“

Text: nz