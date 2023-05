Tutzing hält nach klarem Sieg Hoffnung am Leben – SC Wörthsee zeigt „seine gewohnten Tugenden“

Von: Kilian Drexl

Teilen

Jonas Beekmann traf am Wochenende für den TSV Tutzing. © TSV Tutzing

Der SC Wörthsee setzt sich zu Hause gegen den SV Puchheim durch. Für den TSV Tutzing bleibt nach dem 3:0-Erfolg gegen Apfeldorf der Klassenerhalt möglich.

SC Wörthsee – SV Puchheim 1:0 (0:0)

„Der SC Wörthsee hat heute wieder seine gewohnten Tugenden gezeigt“, fasste Übungsleiter Josef Wittenberger nach dem knappen 1:0-Heimerfolg gegen den SV Puchheim zusammen. „Das bedeutet: Hinten stabil und vorne nur das Nötigste“, erklärte er. Der SVW hatte gegen personell geschwächte Puchheimer von Beginn an mehr Spielanteile. Trotz einiger guter Gelegenheiten brachte im ersten Spielabschnitt aber kein Wörthseer die Kugel im Tor unter.

Dies führte Wittenberger auch auf das Fehlen seines Topstürmer Niclas Hauser zurück, der kurzfristig krankheitsbedingt passen musste: „Mit einem richtigen Knipser hätten wir da vielleicht schon zwei oder drei Tore machen können.“ Die routinierte Puchheimer Defensive hielt auch nach dem Seitenwechsel lange die Null, ehe Marc Schuler in der Schlussphase doch noch den Siegtreffer markierte.

Nachdem SVP-Keeper Gerd Müller einen Schuss vom eingewechselten Kevin Pauly noch pariert hatte, stand der Aushilfsstürmer richtig und schob aus kürzester Distanz ein. „Wir konnten heute auch unseren Jugendspielern etwas Spielzeit geben und haben weiterentwickelt“, sagte Wittenberger.

Tor: 1:0 Schuler (78.)

TSV Tutzing – SV Apfeldorf 3:0 (2:0)

Endlich hat sich der TSV Tutzing für eine gute Leistung in der laufenden Abstiegsrunde belohnt. Die Mannschaft von Trainer Klaus Lang siegte am Sonntag vor heimischer Kulisse mit 3:0 gegen den SV Apfeldorf. Nachdem es im Vorfeld der Partie noch ganz düster für die Tutzinger ausgesehen hatte, ist der Klassenerhalt nun wieder möglich. Dafür muss der TSV am letzten Spieltag in Steingaden gewinnen und gleichzeitig auf einen Patzer der Konkurrenz hoffen.

„Letzte Woche war es vielleicht etwas zu viel Druck für uns. Jetzt, wo man dachte, es ist schon alles rum, konnten wir befreit aufspielen und haben vor allem mal unsere Chancen genutzt“, erklärte Lang das Auftreten seines Teams. Die Tutzinger versuchten den Ball viel laufen zu lassen und waren die bessere Mannschaft.

Jonas Beekmann köpfte die Hausherren nach einem Freistoß in Front. Stefan Held legte noch vor der Pause per Fernschuss das 2:0 nach. In der Schlussviertelstunde war Marius Klettke erneut aus der Distanz erfolgreich und machte den Deckel drauf. Zuvor hatte Tutzings Keeper Andre Noske die Lang-Elf glänzend vor dem Anschlusstreffer bewahrt. (kd)

Tore: 1:0 Beekmann (19.), 2:0 Held (29.), 3:0 Klettke (75.)