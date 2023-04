„Der letzte Pass hat gefehlt“ – TSV Tutzing verliert Sechs-Punkte-Spiel in Apfeldorf

Von: Kilian Drexl

Marius Klettke erzielte den zwischenzeitlichen Tutzinger Ausgleich in Apfeldorf. © FuPa

Trotz ordentlicher Leistung im zweiten Durchgang fuhren die Tutzinger am Ende auch aus Apfeldorf mit leeren Händen nach Hause.

Es war ein echtes Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller. Alle fünf Treffer des Tages fielen in der abwechslungsreichen ersten Hälfte. Die Hausherren gingen früh durch Daniel Strommer in Führung, doch Tutzing fand wenig später die Antwort: Eine abgerutschte Flanke von Marius Klettke flog ins Tor. Tobias Eichberger brachte Apfeldorf per direktem Freistoß wieder in Front (26.), ehe Steven Filser auf 3:1 stellte (29.). Sekunden vor der Pause bekam Tutzing einen Strafstoß zugesprochen – Jonas Weber verwandelte sicher. Im zweiten Durchgang waren die Gäste klar überlegen, im letzten Drittel aber nicht zwingend. TSV-Trainer Florian Schneid: „Wir haben den Gegner in der zweiten Hälfte ziemlich eingeschnürt, es hat dann aber immer der letzte Pass gefehlt.“ (kd)