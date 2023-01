TSV Tutzing trennt sich von Mandlmeier – „hätte sehr gerne das Ruder herumgerissen“

Hätte den TSV Tutzing gerne zum Klassenerhalt geführt: Ex-Trainer Christian Mandlmeier. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der TSV Tutzing hat Konsequenzen aus der unbefriedigenden Herbstrunde gezogen und sich von Fußballtrainer Christian Mandlmeier getrennt. Der 31-Jährige hätte gerne weitergemacht, verliert nach dem Rauswurf aber kein schlechtes Wort.

Tutzing – Selten verläuft ein nur von einer Seite gewünschter Trainerwechsel so harmonisch wie jener dieser Tage beim TSV Tutzing. Die Verantwortlichen des A-Klassisten teilten Fußball-Cheftrainer Christian Mandlmeier nach der haarsträubenden Herbstrunde mit, dass er in der im Frühjahr startenden Abstiegsrunde nicht mehr der Coach des TSV sein wird. Trotzdem verliert Mandlmeier kein schlechtes Wort über den Verein, den er zweieinhalb Jahre – mal mehr, mal weniger erfolgreich – trainiert hatte. „Das ist eine richtig geile Mannschaft mit super Charakteren, und ich blicke wirklich positiv auf die Zeit zurück“, sagt Mandlmeier.

Nach der damals chaotischen Trennung von Ex-Trainer Thomas Kalt brachte der 31-Jährige den TSV in ruhige Gefilde und etablierte seine Mannschaft mit ansehnlichem Fußball in der A-Klasse. Allerdings verloren die Tutzinger zur Saison 2022/23 den Faden, nachdem auch schon zuvor ein leichter Abwärtstrend zu erkennen gewesen war. „Es gab Unstimmigkeiten in der Mannschaft, was unter anderem Trainingssteuerung und generelle Ambitionen angeht“, berichtet der ehemalige Coach. „Die einen wollten eher lockeres Training, während es andere gab, die sich stets weiterentwickeln wollten und ein höheres Tempo erwarteten.“

Mandlmeier, der nicht nur aufgrund des nicht vorhandenen Altersunterschieds eine freundschaftliche Beziehung zu seinen Spielern pflegte, versuchte, es irgendwie allen recht zu machen. Allerdings klappte das nicht. Auch äußere Umstände wie ein zu selten gemähter Platz in schlechtem Zustand sorgten laut dem ehemaligen Coach für Unmut innerhalb der Mannschaft. Und nicht zuletzt stimmten auch die Ergebnisse nicht mehr. Zum langjährigen Problem der mangelhaften Chancenverwertung gesellten sich zuletzt immer häufiger fehlende Kreativität und zu wenige kreierte Torgelegenheiten. All das mündete in einen letzten Tabellenplatz für den TSV Tutzing nach der ersten Halbserie.

Trotz dieser Umstände hätte Christian Mandlmeier gerne noch bis zum Saisonende weitergemacht. „Ich bin zu sehr Sportsmann, um das sinkende Schiff zu verlassen. Daher hätte ich sehr gerne das Ruder rumgerissen“, so der Ex-Trainer mit nautischen Worten. Ein Nachfolger für ihn ist noch nicht bekannt. Mandlmeier hofft in jedem Fall, dass die eingeschworene TSV-Mannschaft den Klassenerhalt auch ohne ihn schafft. Zeit dafür hat sie allemal. (Thomas Okon)