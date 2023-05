„Schlechtestes Spiel zum ungünstigsten Zeitpunkt“ – TSV Tutzing droht Abstieg in die B-Klasse

Von: Kilian Drexl

Marius Klettke erzielte den zwischenzeitlichen Tutzinger Ausgleich in Apfeldorf. © FuPa

Zum Bedauern von Trainer Klaus Lang zeigten die Tutzinger am Samstagnachmittag ein ganz anderes Gesicht als noch im Nachholspiel unter der Woche.

Der TSV Tutzing steht kurz vor dem Abstieg in die B-Klasse. Beim 4:4 am Mittwochabend gegen den TSV Pähl hatte Tutzing laut dem Coach ein „richtig gutes Spiel“ abgeliefert. Dennoch hatte sich sein Team nach 4:2-Führung zwei späte Gegentreffer gefangen und die ordentliche Leistung wieder nicht mit einem Dreier krönen können. Im Gegensatz dazu fiel Langs Fazit zur Partie gegen Bernbeuren II ziemlich negativ aus: „Das war unser schlechtestes Spiel zum ungünstigsten Zeitpunkt.“ Der Tabellenletzte unterlag im Sechs-Punkte-Spiel vor heimischer Kulisse mit 1:2 und hat bei nur noch zwei verbleibenden Begegnungen fünf Zähler Rückstand auf den Vorletzten aus Bernbeuren. Florian Bittner brachte die Gäste nach einem individuellen Fehler der Tutzinger Hintermannschaft in Front (20.). Nach der Pause erhöhte Bernbeurens Christian Harsch im Anschluss an eine Freistoßflanke auf 2:0. Tutzing konnte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Marius Klettke in der Schlussphase zwar noch verkürzen, wurde aber in Überzahl nicht mehr zwingend genug. Adrian Bernhard hatte zuvor auf Bernbeurer Seite für ein grobes Foulspiel die Rote Karte gesehen. (kd)

Tore: 0:1 Bittner (20.), 0:2 Harsch (57.), 1:2 Klettke (85./FE) – Rote Karte: Bernhard/Bernbeuren (78., grobes Foulspiel)