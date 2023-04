TSV Tutzing zufrieden mit der „Leistung, mit dem Ergebnis überhaupt nicht“

Teilen

Lukas Kammerlocher erzielte den Treffer des TSV Tutzing. © TSV Tutzing

„Mit unserer Leistung können wir heute zufrieden sein, mit dem Ergebnis überhaupt nicht“, bilanzierte Tutzings Coach Klaus Lang kurz nach Abpfiff.

Nach der Punkteteilung im Kellerduell steht der TSV Tutzing noch immer auf dem Abstiegsplatz. Besonders im ersten Durchgang lieferten die Gäste aber eine Leistung ab, die Hoffnung auf den Klassenerhalt macht. Tutzing hatte deutlich mehr Spielanteile und das Chancenplus auf seiner Seite. Lukas Kammerlochner belohnte die Elf des Trainerduos Florian Schneid und Klaus Lang und schoss nach einem schönen Steckball in die Tiefe zum 1:0 ein. „Dann hätten wir aus meiner Sicht einen Elfmeter kriegen müssen. Das hätte das 2:0 sein können.

Auch in der zweiten Halbzeit kriegen wir ein Tor wegen Abseits’ zurückgepfiffen, das für mich keins war“, haderte Lang. So bekam Bernbeurens Reserve kurz vor der Pause die Chance und nutzte diese. Florian Bittner vollendete einen Konter zum Ausgleich. In der etwas zerfahrenen zweiten Halbzeit behielt Tutzing weiter die Oberhand, konnte dies aber nicht in Zählbares ummünzen. Auch zwei gute Torgelegenheiten kurz vor Schlusspfiff führten nicht zum Erfolg. (kd)

TSV Bernbeuren II – TSV Tutzing 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Kammerlochner (17.), 1:1 Bittner (45.)