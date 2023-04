„Haben unser Schicksal selbst in der Hand“ – TSV Tutzing bleibt trotz erneuter Pleite positiv

Ludwig Hupfauf ist Tutzings sportlicher Leiter. © LH/FuPa

Das war eine bittere Hinrunde für Tutzing. In fünf Spielen sammelte der A-Klassist nur einen Zähler und liegt am Tabellenende der Abstiegsrunde.

Tutzing – Dabei zeigten die TSV-Fußballer ordentliche Leistungen, so auch am Samstag gegen den Tabellenzweiten aus Steingaden. „Wir waren in keinem Spiel die schlechtere Mannschaft, das macht Mut“, sagte der selbst spielende Sportliche Leiter, Ludwig Hupfauf. Das cleverere Team stellte am Sonntag aber mal wieder der Kontrahent. Pro Halbzeit kassierten die Hausherren ein frühes Gegentor. „Da hat zweimal die Absicherung nicht gepasst, das ging zu einfach“, haderte Hupfauf. Er selbst leitete den Anschlusstreffer durch Lukas Beekmann mit einem kurz ausgeführten Freistoß ein. „Damit hatte der Gegner nicht gerechnet“, kommentierte Hupfauf. Nach einer Zeitstrafe gegen Steingaden lag der Ausgleich in der Luft. Doch Marius Klettke verfehlte mit seinem Freistoß das Kreuzeck um wenige Zentimeter. Als der Gast wieder komplett war, erzielte er erneut nach einem langen Ball das 3:1. „Wir sind dennoch noch dran an der Konkurrenz, haben unser Schicksal selbst in der Hand“, resümierte Hupfauf Mut machend. (toh)