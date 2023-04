„Not gegen Elend“ - Kein Sieger im Kellerduell zwischen Schondorf II und Herrsching

Der TSV Herrsching kam nicht über ein Remis gegen den TSV Schondorf II hinaus. © Andrea Jaksch

„Das war heute mehr oder weniger Not gegen Elend und zurecht ein Kellerduell. Wir mussten feststellen, dass wir aktuell nicht die Kraft und Kondition haben, um über 90 Minuten ansehnlichen Fußball zu spielen“, fasste Herrschings sportlicher Leiter Harald Sättler am Ostermontag das Geschehen auf dem Schondorfer Rasen zusammen.

Nur in wenigen kurzen Augenblicken ließen die beiden Teams spielerische Klasse aufblitzen. Ansonsten war die Partie sehr zerfahren und ließ keinen wirklichen Spielfluss aufkommen. Schondorf ging nach 26 Minuten durch Mert Ulucay in Führung, welche Emir Bolic vom Elfmeterpunkt konterte.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Herrschinger die Partie in Person von Tim Wiesweg, der nach einer scharfen Hereingabe im Nachschuss erfolgreich war. Wenig später bekam dann Schondorf einen Strafstoß zugesprochen, den Csaba Bocskor zum 2:2 verwandelte. Der Abstiegskracher wurde von beiden Seiten durchweg sehr hitzig geführt, was unter anderem in zwei Zeitstrafen für Schondorf mündete. „Der Schiedsrichter hatte es nicht leicht. Es wurde auch viel Unruhe von außen reingetragen“, sagte Sättler. (kd)

TSV Schondorf II – TSV Herrsching 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Ulucay (26.) 1:1 Bolic (38.), 1:2 Wiesweg (58.), 2:2 Bocskor (63.)