TV Stockdorf: Spielerinnen für Herren-Teams gesucht – „Die Jungs sind auf mich zugekommen“

Das TVS-Trikot zog Stefanie Sqvara für eine Kampagne an, mit der der Verein nach Spielerinnen sucht. © Tv Stockdorf

Seit dieser Saison geht der Bayerische Fußball-Verband (BFV) im Amateurbereich neue Wege. Seit nun bereits sieben Monaten ist es Frauen erlaubt, in Männermannschaften mitzuspielen.

Stockdorf – Anfangs war man sich beim Verband selbst nicht ganz sicher gewesen, ob überhaupt jemand das Angebot wahrnehmen würde. Doch schon bald wurden die ersten Anträge gestellt, und Frauen spielten ganz selbstverständlich bei Männern mit.

Wie der BFV Mitte Dezember bekannt gab, hatten bis zur Winterpause 55 Vereine für insgesamt 106 Frauen beantragt, dass diese auch am regulären Herren-Spielbetrieb 2022/23 teilnehmen können. Darunter waren 36 Spielerinnen aus Oberbayern.

Von den Mannschaften im Landkreis Starnberg hat bisher nur der TSV Herrsching von der Neuregelung Gebrauch gemacht und Spielerinnen aus seiner Damenmannschaft bei der Herren-Reserve eingesetzt. Der TV Stockdorf hat keine Damenmannschaft, will aber trotzdem bald auch Spielerinnen im Herrenbereich zum Einsatz bringen.

Seit November 2022 sucht der TVS aktiv nach Fußballerinnen zur Unterstützung seiner beiden Herrenmannschaften. Über die sozialen Medien wirbt der Verein um „ambitionierte Kickerinnen“ ab 18 Jahren, die „für den Fußball brennen“ und „Teil der TVS-Familie“ werden wollen.

„Die Jungs sind von sich aus auf mich zugekommen und haben gefragt, ob sie einen Aufruf starten können“, berichtet Fußballabteilungsleiter Peter Mühlbauer. Hauptinitiator war der auch im Stockdorfer Social-Media-Team tätige Paul Rolle. Der 23-Jährige ist einer von drei Spielern, die als mitspielende Betreuer an den Wochenenden für die Geschicke der zweiten Mannschaft in der B-Klasse verantwortlich sind. Gerade dieses Team hat mit einigen Personalproblemen zu kämpfen und könnte Verstärkungen gut gebrauchen.

„Wir suchen händeringend Leute“, sagt Rolle. Als er von der Möglichkeit erfuhr, sah Rolle darin in erster Linie eine Chance für seine Mannschaft. Er ist sich sicher, dass sich eine oder mehrere Spielerinnen problemlos integrieren ließen. Diese müssten auch nicht zwingend aus dem Würmtal kommen, schließlich wohnen auch zahlreiche Stockdorfer Spieler, wie Rolle selbst, inzwischen in München. Auch logistisch sieht er aufgrund der Kabinensituation beim TVS keine Probleme.

Rolle hält auch positive Auswirkungen auf die Atmosphäre auf und um den Fußballplatz für möglich. So empfand er etwa die Stimmung beim Champions-League-Duell der Frauen zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona, das er als Zuschauer in der Allianz Arena verfolgte, als „weniger aggressiv und testosterongesteuert“ als bei den Herren.

Bis jetzt ist noch keine Spielerin auf die Stockdorfer zugekommen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Interessierte Fußballerinnen können sich direkt per Nachricht via Facebook oder Instagram beim Verein melden und einen Termin für ein Probetraining vereinbaren. (te)