TV Stockdorf: Innenverteidiger Moritz Richter vereint Antizipation und Aggressivität

Teilen

Moritz Richter machte in Stockdorfs Innenverteidigung ein starkes Spiel. © TVS

Nicht jeder hatte nach dem Umbruch beim TV Stockdorf im Sommer mit einem derart guten Saisonstart gerechnet.

Stockdorf – Doch nach vier absolvierten Spielen ist das Team des neuen Trainers Sven Jäkel noch ungeschlagen und führt mit acht Punkten die A-Klasse 4 an. Möglich ist dies nur dank geschlossener Mannschaftsleistungen. Auf den ersten Blick herausstach beim 3:1-Erfolg gegen den SC Wörthsee am Sonntag der dreifache Torschütze Daniel Obersteiner. Aber nicht nur der Offensivmann hatte großen Anteil an dem Erfolg, sondern auch die Defensive um Innenverteidiger Moritz Richter.

Der 21-Jährige musste zwar ohne seinen gewohnten Partner in der Innenverteidigung, den auf die Sechserposition vorgezogenen Kapitän Michael Wallner, auskommen, machte seine Sache aber „extrem stark“, wie Jäkel befand. Der Defensivspieler ließ laut seinem Coach so gut wie keine Torchancen der Gäste zu. Besonders schätzt der Stockdorfer Trainer an seinem Abwehrspieler dessen Fähigkeit, Situationen schon im Vorfeld zu erahnen und die Bälle dann abzulaufen – aber auch die für einen Innenverteidiger unabdingbare Aggressivität. (te)