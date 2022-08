A-Klasse 4: TV Stockdorf verspielt 2:0-Führung - SC Wörthsee startet mit Kantersieg

Kompakt

Von Tobias Empl schließen

Der SC Wörthsee ist in glänzender Frühform und zerlegt zum Auftakt die SG Biburg/Emmering II. Der TV Stockdorf muss sich über ein Remis ärgern.

Mit einem 5:0-Heimsieg gegen die SG Biburg/Emmering III startete der SC Wörthsee in die neue Saison. Die neu formierte Mannschaft der Trainer Josef Wittenberger und Alfons Hauser zeigte von Beginn an eine dominante Vorstellung gegen die Spielgemeinschaft und belohnte sich nach 27 Minuten mit dem 1:0 durch Lukas Wittenberger. Nach der Pause war es erneut Wittenberger, der das Spiel für die Etterschlager nach mustergültiger Vorlage von Niclas Hauser entschied (50.). „Der Gegner hatte eigentlich keine richtige Torchance“, sagte Coach Wittenberger. In der Folge spielte seine junge Mannschaft ihre Fitnessvorteile aus, und Niclas Hauser traf zweimal sehenswert zum 3:0 und 4:0, ehe Florian Zacherl das fünfte Tor nachlegte. „Es war noch nicht alles gut. Aber wir sind fürs Erste sehr zufrieden mit dem Sieg“, sagte Josef Wittenberger.

SC Wörthsee – SG Biburg/Emm. III 5:0 (1:0) Tore: 1:0, 2:0 L. Wittenberger (27., 50.), 3:0, 4:0 Hauser (78., 82.), 5:0 Zacherl (90.)

Das Pflichtspieldebüt der beiden neuen Trainer des TV Stockdorf, Sven Jäkel und Ali Ünal, ist nur teilweise geglückt. Gegen A-Klassen-Aufsteiger SC Weßling II gingen die Stockdorfer am Sonntag mit 2:0 in Führung, mussten sich aber am Ende mit einem Punkt begnügen. Kadir Sadovic nutzte zunächst einen Fehlpass in der Weßlinger Hintermannschaft aus und verwertete kurz darauf eine feine Vorlage von Luca Dachgruber zum 2:0. Die Gäste antworteten jedoch mit einem Traumtor durch Sebastian Glasz, der einen Abpraller per Direktabnahme ins Tor drosch. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs vergab Stockdorf beste Möglichkeiten. Die Strafe dafür folgte nach dem Seitenwechsel. Weßling war nun überlegen und kam durch Joker Moritz Ottofülling zum 2:2-Ausgleich. „In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel komplett im Griff, im zweiten Durchgang sind wir dann aber gar nicht mehr ins Spiel gekommen. Deshalb ist es ein gerechtes Ergebnis“, sagte Jäkel. Sein Gegenüber Christian Steffen freute sich über den Auftritt seiner Mannschaft und den Punktgewinn im ersten Spiel in der höheren Klasse. „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben zwar bei den Gegentoren extrem schlecht verteidigt, aber dann tolle Moral gezeigt.“ (te)

TV Stockdorf – SC Weßling II 2:2 (2:1) Tore: 1:0, 2:0 Sadovic (7., 15.), 2:1 Glasz (23.), 2:2 Ottofülling (75.)