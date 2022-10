Ex-Schiri und TV Stockdorf-Trainer Jäkel kritisiert Unparteiischen: „So etwas macht man nicht“

Sven Jäkel arbeitete dreieinhalb Jahre als Trainer beim SV Germering. © fupa

Der TV Stockdorf hat in der A-Klasse bei der SG Biburg/Emmering III verloren. Sven Jäkel schimpft anschließend über den unberechtigten Feldverweis.

Stockdorf – Normalerweise spricht Sven Jäkel, Trainer des TV Stockdorf, nur ungern über die Schiedsrichterleistung. Der 37-Jährige war schließlich noch in der vergangenen Saison selbst als Referee tätig und weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, ein Fußballspiel zu leiten. Nach der 0:1-Niederlage seiner A-Klasse-Fußballer bei der SG Biburg/Emmering III machte er jedoch eine Ausnahme.

Szene des Spiels: TSV-Kapitän Michael Wallner muss Zeitstrafe absitzen und bekommt kurz danach die rote Karte

Denn der Unparteiische gab TVS-Kapitän Michael Wallner nach einer laut Jäkel normalen Nachfrage zunächst eine Zeitstrafe (49.). Anschließend habe er nur auf ein weiteres Schimpfen Wallners gewartet, um diesen mit Gelb-Rot vom Platz zu stellen – was er gut zehn Minuten vor Abpfiff schließlich auch tat. „Das war eine persönliche Sache. So etwas macht man nicht“, schimpfte Jäkel. Auch mit den Platzverhältnissen zeigte er sich unzufrieden. Kurzpassspiel sei auf dem „katastrophalen“ Geläuf kaum möglich gewesen.

Nur an den äußeren Umständen habe die überraschende Niederlage beim Vorletzten der Tabelle allerdings keineswegs gelegen, betonte der TVS-Coach. Was auch immer entscheidend war: Fest steht, dass die gut in die Saison gestarteten Stockdorfer nach drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen an Boden verloren haben. Um sicher in die Aufstiegsrunde zu kommen, dürfen sie sich in den kommenden drei Spielen gegen die direkten Konkurrenten SV Germering, SC Wörthsee und 1. SC Gröbenzell II eigentlich keine Niederlage mehr leisten. (te)