TV Stockdorf gewinnt in Geiselbullach: „Dreckig“ und essenziell

„Mehr als dreckig“, sagt TVS-Coach Korbinian Halmich. © Dagmar Rutt

Der 1:0-Sieg des TV Stockdorf beim TSV Geiselbullach II hatte sich das Prädikat „dreckig“ redlich verdient. Für TVS-Trainer Korbinian Halmich war er sogar „mehr als dreckig“.

Stockdorf – Die Zutaten: ein Fußballplatz, der eher zu langen Bällen als zu gepflegtem Kurzpassspiel einlud (gespielt wurde auf dem Geiselbullacher Trainingsplatz), echtes Aprilwetter, bei dem von Schneeschauern über kurzzeitigen Sonnenschein bis hin zu starkem Wind alles dabei war, ein eher zufällig entstandenes Tor, bei dem Felix Pleyer nach zu kurzem Rückpass der Gastgeber den Klärungsversuch des Torhüters abblockte und anschließend ins leere Tor traf – und gleich zwei gehaltene Elfmeter von TVS-Keeper Nico Grimm.

Die wohl wichtigste Zutat für den dreckigen Sieg der Stockdorfer war aber laut Halmich die geschlossene Mannschaftsleistung. „Ich bin stolz darauf, wie die Mannschaft den Kampf angenommen hat“, lobte der Coach.

Dank der drei Punkte verteidigte Stockdorf in der A-Klasse 2 den frisch eroberten Relegationsplatz zwei gegenüber Lokalrivale TSV Pentenried, der sich am Wochenende ebenfalls keine Blöße gab. Genau auf solche Spiele kommt es an, wenn die Stockdorfer am Ende der Saison etwas zu feiern haben wollen. Bis dahin müssen sie in den kommenden Wochen aber noch einige Siege mehr einfahren – egal ob dreckig oder nicht. (Tobias Empl)