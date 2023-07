Ex-FC Bayern-Nachwuchskicker Daniel Hägler verstärkt als Kurzzeit-Transfer den TSV Gilching

Teilen

Daniel Hägler hat mehr als 60 Regionalliga-Spiele absolviert. © nordphoto / Freund

So etwas gibt es im Amateurfußball nicht alle Tage: Daniel Hägler verstärkt die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried – jedoch nur drei Spieltage lang.

Gilching – „Dann geht es zurück in die USA“, sagt der 26-Jährige. Eigentlich spielt er bei den Barry Buccaneers, einem Universitätsteam aus Miami. Für die Semesterferien weilt Hägler derzeit in seiner Heimat.

Der Student begann einst beim TSV mit dem Fußballspielen. Schnell wurde sein großes Talent sichtbar, bereits mit zehn wechselte Hägler zum FC Bayern München. Dort absolvierte er seine restliche Jugendzeit, spielte unter anderem in der U17- und U19-Bundesliga. Der Traum vom Profidasein platzte aber schnell. „Da kamen zu viele Verletzungen dazwischen“, sagt Hägler.

„Als Gegenleistung für das Fußballspielen werden einem die hohen Studiengebühren erlassen“

Nach Stationen in der zweiten Mannschaft des FCB, bei Wacker Nordhausen (Thüringen) und dem Wuppertaler SV zog er einen Schlussstrich. „Ich habe die Möglichkeit bekommen, über ein Sport-Stipendium in die USA zu gehen“, erzählt Hägler. Nach einem halben Jahr in New York kehrte er zwar coronabedingt zurück, doch Hägler hatte noch lange nicht genug von Amerika. Seit Anfang des vergangenen Jahres studiert er in Florida.

„Es ist schon ein besonderes Privileg. Als Gegenleistung für das Fußballspielen werden einem die hohen Studiengebühren erlassen“, berichtet Hägler, der Internationales Management studiert. „Dazu habe ich sehr viele neue Freunde gefunden“, sagt der 26-Jährige. Seine alten Kumpels aus Gilching hat er aber nicht vergessen. „Der Kontakt ist nie abgerissen, nicht nur, weil meine Schwester Elena noch dort spielt“, sagt der offensive Mittelfeldspieler. So sei er etwa auch im Austausch mit TSV-Kapitän Marco Brand gewesen.

Am Mittwoch feierte Hägler nach mehr als 15 Jahren seine Rückkehr. Beim 0:2 im Test gegen Karlsfeld stand er 50 Minuten auf dem Feld. „Er wird uns bestimmt in den ersten Partien helfen“, sagt TSV-Coach Sebastian Stangl. Und wer weiß, vielleicht wird Hägler auch in der Zukunft noch einmal in Gilching auflaufen. „Das ist aber schwer zu sagen, weil man ja nie weiß, wohin es einen beruflich verschlägt“, stellt der Kicker klar. (Tobias Huber)