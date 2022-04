SC Weßling: Notarzteinsatz überschattet Sieg - Patrick Feicht ins Krankenhaus gebracht

Von: Christian Heinrich

Fällt wohl monatelang verletzt aus: Patrick Feicht. © SC Weßling

Der SC Weßling siegt in Egenburg und Patrick Feicht erzielt den goldenen Treffer. Die Meldung wäre fast normal, hätte sich der Stürmer im Spiel nicht schwer verletzt.

Weßling - „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft“, sagte Christian Feicht nach der Vorstellung seiner Fußballer in Egenburg. Der Trainer des SC Weßling sah von seinem Team eine aufopferungsvolle kämpferische Leistung gegen einen starken VfL. „Es sind alle bis ans Limit gegangen“, lobte der Coach seine Spieler nach dem 1:0 (1:0)-Sieg im Spitzenspiel der Kreisklasse 1. Ausgezahlt hat sich ihr Einsatz mit drei wertvollen Punkten, die dazu beitrugen, den zweiten Tabellenplatz zu sichern. Zehn Zähler beträgt inzwischen der Vorsprung auf Position drei. „Diesen Platz dürfen wir uns nicht mehr nehmen lassen“, stellte Feicht klar.

In seine Freude über den Erfolg mischte sich aber auch Verzweiflung. Sein Sohn Patrick hatte sich in der 83. Minute ohne gegnerische Einwirkung die Achillessehne gerissen. Mit ihm verliert der Sportclub seinen zweiten Torjäger, nachdem sich Marius Sturm bereits in der Vorrunde einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Nachdem er die Vorbereitung verletzungsbedingt verpasst hatte, befand sich Feicht wieder auf dem Weg der Besserung. Im Nachholspiel gegen Inning erzielte er kürzlich alle drei Treffer. Auch gegen Egenburg schoss er kurz vor der Pause das entscheidende 1:0. Die Sorgen seines Vaters vor dem Gipfeltreffen am Sonntag gegen den TSV Geiselbullach vergrößerten sich noch, weil sich Tim Oliver Prammer bereits nach zehn Minuten eine Zerrung zuzog. (hch)

VfL Egenburg – SC Weßling 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 P. Feicht (45.) – Gelb-Rot: Brugger/SCW (90.+3, wiederh. Foulspiel) – Bes. Vorkommnis: Patrick Feicht wird nach Achillessehnenriss vom Notarzt versorgt und vom Sanka ins Krankenhaus abtransportiert.