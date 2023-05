Luis Vetter: Von der A-Klasse über die Landesliga in die Bayernliga – „Wechsel macht uns stolz“

Teilen

MTV-Dießens Luis Vetter im Dribbling: In der kommenden Saison zieht es ihn nach Landsberg. © EBG

Luis Vetter wechselt vom VfL Kaufering zum TSV Landsberg in die Bayernliga. Vor einem Jahr spielte er noch beim MTV Dießen in der A-Klasse.

Vor einem Jahr kickte er noch für seinen Heimatverein MTV Dießen in der A-Klasse. In der neuen Saison wird Luis Vetter zumindest in der Bayernliga auflaufen – vielleicht sogar in der Regionalliga. Seit kurzem ist der Wechsel des 21-Jährigen zum TSV Landsberg perfekt.

Nach einer starken ersten Saison in der Landesliga beim VfL Kaufering (25 Einsätze, zwei Tore) will der Dießener in der Truppe von Spielertrainer Sascha Mölders, dem ehemaligen Publikumsliebling des TSV 1860 München, den nächsten Karriere-Schritt machen.

Luis Vetter wechselt nach Landsberg – VfL Kaufering: „Sein Wechsel macht uns stolz“

„Luis ist ein Super-Fußballer. Sein Wechsel macht uns stolz, auch wenn es natürlich schade für den Verein ist“, so sein aktueller Trainer Ben Enthart. Und der künftige Kauferinger Coach Christian Feicht sagt: „Ich hätte ihn in der kommenden Saison natürlich sehr gerne in meiner Mannschaft gehabt. Aber ich verstehe, dass er diese Chance nutzen will.“

Vetter, der in der Jugend des FC Memmingen ausgebildet wurde, war auch bei Bayernligist FC Deisenhofen im Gespräch. Der Linksfuß entschied sich dann aber doch für den Kauferinger Nachbar-Verein, der sich noch Hoffnungen auf den Regionalliga-Aufstieg macht. (ebg)