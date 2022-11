Viel Schatten, wenig Licht beim MTV Berg

Steht in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung: Sarek Suplit (l.) verabschiedete sich aus beruflichen Gründen nach Südafrika. © Andrea Jaksch

Die meisten Gegentore kassiert, die wenigsten Treffer geschossen, vorletzter Tabellenplatz nach der Vorrunde: Es gibt derzeit nicht viel Positives zu berichten über die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg. Doch es gibt auch Lichtblicke.

Berg – Dazu zählt Luca Reitberger. Der 19-Jährige ist auf dem besten Weg, sich in der ersten Mannschaft zu etablieren. „Wir haben Spieler mit Potenzial. Er gehört definitiv dazu“, sagt Trainer Wolfgang Krebs über den Mittelfeldspieler.

Reitberger entstammt wie so viele Akteure der vergangenen Jahre der guten Jugendarbeit des Vereins. Bereits mit sechs Jahren trug er zum ersten Mal das MTV-Trikot. „Fußball ist meine Leidenschaft seit frühester Kindheit an“, sagt Reitberger. Am liebsten übt er diese beim MTV aus. „Der Zusammenhalt hier zwischen der A-Jugend und den Seniorenteams ist etwas ganz Besonderes“, sagt der gebürtige Starnberger. Er verbrachte mit 15 Jahren ein halbes Jahr an einer Fußballakademie in England, spielte für die U17 des SV Planegg-Krailling und die U19 des SC Unterpfaffenhofen-Germering. „Am Ende war ich aber immer wieder froh, zurück in Berg zu sein“, sagt Reitberger. Ursprünglich sollte er in Zürich studieren, doch mittlerweile lernt der 19-Jährige in München an der Technischen Universität, um Ingenieur zu werden. „Darüber bin ich sehr froh. So kann ich weiterhin mit meinen Freunden zusammenspielen“, sagt er. Sein größten sportlichen Wünsche sind, den Klassenerhalt zu schaffen und bald mit seinem jüngeren Bruder Matteo gemeinsam in der Startelf zu stehen. „Alles das wird passieren“, sagt er.

Immerhin können die Berger am Samstag im Heimspiel gegen den SV Bad Heilbrunn wieder auf ihren Kapitän Fabian Kaske setzen. Dafür musste sich jedoch sein Vertreter Sarek Suplit aus beruflichen Gründen Richtung Südafrika verabschieden. Er wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Gegen den Landesliga-Absteiger will sich der MTV besser präsentieren als beim 0:2 im Hinspiel. „Das ist ein ganz ausgebuffter Gegner, der uns alles abverlangen wird“, sagt Krebs.