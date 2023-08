Dauerbrenner Bernd Öhler lobt Anhänger des TSV Erling: „Sie sind so gut wie die Fans vom TSV 1860“

Von: Christian Heinrich

Wo geht die Reise noch hin für Bernd Öhler beim TSV Erling-Andechs? Ein Ende der Beziehung ist nicht in Sicht. Foto: aj © aj

Erlings Bernd Öhler ist einer der amtsältesten Trainer im Landkreis – und erfolgreich. Ein Ende der Zusammenarbeit ist nicht in Sicht.

Erling – An den vergangenen Spieltagen hat Bernd Öhler wieder einmal ganz besonders die Unterstützung und Wertschätzung der eigenen Anhänger gespürt. Obwohl der Fußballtrainer des TSV Erling-Andechs mit seiner Mannschaft nur einen Punkt aus den Partien gegen Perchting und Alling ergattern konnte, nahm die Zahl der Schulterklopfer eher noch zu. „Das sind ganz liebe Fans“, sagt der Coach. „Sie sind so gut wie die Fans vom TSV 1860 München, weil sie absolut schmerzfrei sind.“

Empfindlich dürfen sie heuer am Heiligen Berg ohnehin nicht sein, nachdem Öhler die Saison zum Jahr des Umbruchs ausgerufen hat. Vier Stammkräfte zogen sich aus Altersgründen zurück und kicken nun in der Reserve mit. Ihre Positionen nimmt der Nachwuchs ein, dem allerdings noch die nötige Erfahrung fehlt, um für den Fußball bei den Erwachsenen vollends gerüstet zu sein. Aber nicht nur Öhler ist bewusst, dass die Junioren allein vom Zuschauen diese Routine nicht bekommen werden. „Die Jungen kriegen die Chance zu spielen“, verkündet er das Credo des gesamten Vereins.

Bernd Öhler über den TSV Erling-Andechs: „Das ist eine ganz tolle Familie“

Dafür nehmen sie auch alle gerne in Kauf, dass die Mannschaft heuer in der Kreisklasse wohl nur um den Klassenerhalt kämpft. Für Öhler gehört das zu seinem Jobprofil dazu. Als er vor fünf Jahren zum TSV stieß, schien die Beziehung nur eine Notlösung zu sein. Er wollte nicht so recht, und der Verein hatte drei Wochen vor Saisonbeginn immer noch keinen Übungsleiter gefunden. „Ich bin echt überrumpelt worden“, erinnert er sich noch heute. Aber dann unterschrieb er trotzdem, weil er mit einem rechnete: „Es war klar, dass es nach einem Jahr wieder vorbei ist.“ Wie man sich doch täuschen kann.

Inzwischen gehört Öhler zu den Herren-Trainern im Landkreis Starnberg, die ohne Unterbrechung am längsten für einen Verein aktiv sind. Dass sich alle Anfangszweifel in gegenseitigem Wohlgefallen auflösten, lag nicht nur an seinen Söhnen Manuel und Patrick, die mit ihm die Expedition auf Bayerns höchsten Wallfahrtshügel antraten. In Andechs empfing Bernd Öhler auch die Zuneigung und den Respekt, die ihm woanders versagt geblieben waren. Er schwärmt von der Atmosphäre über dem Ammersee: „Das ist eine ganz tolle Familie.“

„Der Zweitbeste ist nicht gut genug für Andechs.“

Der Trainer formte in all den Jahren eine Mannschaft, die den Aufstieg von der A-Klasse in die Kreisklasse schaffte. Doch nun beginnt die Arbeit wieder von vorne. Nun darf er die nächste Generation in Erling zu gestandenen Fußballern ausbilden. Diese Aufgabe ist so reizvoll, dass er Angebote von anderen Vereinen strikt ablehnte.

Allerdings ist auch ihm bewusst, dass er keine Garantie hat, dass seine Lebensgemeinschaft mit dem TSV auf ewig bestehen bleibt. „Wenn es einmal so weit ist, dass einer der beiden Partner sagt, es ist besser, dass man sich trennt, dann macht man das“, sagt er mit der gebotenen Sachlichkeit. Dennoch stellt Öhler klar, dass die Freundschaft mittlerweile so tief sei, dass er die Erlinger irgendwann einmal nicht einfach so verlassen könne, ohne seine Nachfolge selbst geregelt zu haben. Seine eindeutige Prämisse: „Der Zweitbeste ist nicht gut genug für Andechs.“ Es kann eben nur einen für den TSV geben, das ist der Beste, und der heißt Bernd Öhler. (CHRISTIAN HEINRICH)