Dramatik vorprogrammiert: Wer hält in den Zugspitz-Kreisligen die Klasse, wer steigt ab?

Von: Noah Hölch

Teilen

Gelingt dem FC Eichenau der Ligaverbleib? © Max Herrmann

Im Kreis Zugspitze wurde in dieser Saison ein neues Liga-System getestet. Dabei entstanden neuartige Auf- und Abstiegsrunden. Die Übersicht über die Abstiegsrunden der Kreisligen.

München – Der BFV (Bayrische Fußball-Verband) testet in dieser Saison ein neuartiges System zum Ausspielen der Meisterschaften. Die Mannschaften der vier bisherigen Kreisligen wurden mit Einbezug ihrer Tabellenplatzierung im Vorjahr in zwei Meisterrunden und drei Abstiegsrunden eingeteilt.

Kreisliga Zugspitze: Erklärung des neuen Abstiegssystems

Genau wie die Meisterrunden besten auch die drei Abstiegsrunden aus je sechs Teams. Die drei Mannschaften, die in ihrer Gruppe auf dem letzten Platz stehen, steigen direkt in die Kreisklasse ab. Genauso wie der schlechteste fünftplatzierte aus den drei Abstiegsrunden. Die übrigen beiden fünften haben in der Relegation die Möglichkeit, den Klassenerhalt über Umwege doch noch zu schaffen.

In die Relegation gelangen auch die beiden schlechteren Viertplatzierten. Der beste vierte der Abstiegsrunden bleibt in der Liga. In den Relegationsspielen, die am Sonntag, dem 28. Mai ausgelost werden, spielen die Auserkorenen in Hin- und Rückspiel gegen die vier Zweitplatzierten der Kreisklassen. Für wen es nach Abstieg bzw. Klassenerhalt aussieht, zeigt die folgende Übersicht.

Kreisliga Zugspitze: Übersicht der Tabellensituation der Abstiegsrunden C, D und E

WER WILL ES MEHR?

ABSTIEGSRUNDE C:

In der Abstiegsrunde C kann bis hierhin nur der FC Real Kreuth durchatmen. Am vorletzten Spieltag steht noch ein Schlüsselspiel auf dem Programm: Polling spielt in Waldram. Bei einer Niederlage könnten die Pollinger nochmal Richtung Relegation rutschen. Für Sauerlach und Otterfing sieht es derzeit am düstersten aus. Als Nächstes steht das direkte Duell der beiden Kellerkinder an. Für eine der beiden Mannschaften könnte ein Sieg ein Lebenszeichen sein, während es für den Verlierer wohl den Stoß in die Kreisklasse bedeuten wird. Für Waldram (4.) und Münsing (3.) ist der vorzeitige Klassenerhalt noch nicht in Sicht, zu gering ist der Abstand zueinander.

Tabelle:

Tabelle Abstiegsrunde C Kreisliga Zugspitze © FuPa

Restprogramm:

FC Real Kreuth : SV Polling (H) / TSV Sauerlach (A) / SV Münsing-A. (H)

SV Polling (H) / TSV Sauerlach (A) / SV Münsing-A. (H) SV Polling : FC Real Kreuth (A) / DJK Waldram (A) / TSV Sauerlach (H)

FC Real Kreuth (A) / DJK Waldram (A) / TSV Sauerlach (H) SV Münsing-A. : DJK Waldram (A) / TSV Otterfing (H) / FC Real Kreuth (A)

DJK Waldram (A) / TSV Otterfing (H) / FC Real Kreuth (A) DJK Waldram : SV Münsing-A. / SV Polling (H) / TSV Otterfing (A)

SV Münsing-A. / SV Polling (H) / TSV Otterfing (A) TSV Otterfing : TSV Sauerlach (H) / SV Münsing-A. (A) / DJK Waldram (H)

TSV Sauerlach (H) / SV Münsing-A. (A) / DJK Waldram (H) TSV Sauerlach : TSV Otterfing (A) / FC Real Kkreuth (H) / SV Polling (A)

ABSTIEGSRUNDE D:

In der Abstiegsrunde D hat die Reserve des TuS Holzkirchen aktuell die schlechtesten Karten auf den Klassenerhalt. Mit nur sieben Punkten hält das Team im Moment die rote Laterne hoch. Mit Wessling hat man zusätzlich im nächsten Spiel eine Mammut-Aufgabe zu bewältigen. Der SCW konnte die größten Abstiegssorgen bereits verabschieden. Fürstenfeldbruck, Pöcking und Altenstadt trennt derweil nur ein Punkt. Der SC RW Bad Tölz wird sich auch noch Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt machen. Mit einem Sieg im Nachholspiel, wäre man mit Gegner Pöcking punktegleich. Am letzten Spieltag empfängt der Klub außerdem die auswärts noch sieglosen Holzkirchner.

Tabelle:

Tabelle Abstiegsrunde D der Kreisliga Zugspitze © FuPa

Restprogramm:

SC Weßling : Altenstadt (H) / SC Pöcking (A) / TuS Holzkirchen II (A) / SC RW Bad Tölz (H)

Altenstadt (H) / SC Pöcking (A) / TuS Holzkirchen II (A) / SC RW Bad Tölz (H) SC Fürstenfeldbruck : SC RW Bad Tölz (A) / SC Pöcking (H) / Altenstadt (A)

SC RW Bad Tölz (A) / SC Pöcking (H) / Altenstadt (A) SC Pöcking : Altenstadt (H) / SC RW Bad Tölz (H) / SC Fürstenfeldbruck (A) / SC Weßling (H)

Altenstadt (H) / SC RW Bad Tölz (H) / SC Fürstenfeldbruck (A) / SC Weßling (H) TSV Altenstadt : SC Weßling (A) / SC Pöcking (A) / TuS Holzkirchen II (A) / SC Fürstenfeldbruck (H)

SC Weßling (A) / SC Pöcking (A) / TuS Holzkirchen II (A) / SC Fürstenfeldbruck (H) SC RW Bad Tölz : SC Fürstenfeldbruck (H) / SC Pöcking (A) / SC Weßling (A) / TuS Holzkirchen II (H)

SC Fürstenfeldbruck (H) / SC Pöcking (A) / SC Weßling (A) / TuS Holzkirchen II (H) TuS Holzkirchen II : SC Weßling (H) / Altenstadt (H) / SC RW Bad Tölz (A)

ABSTIEGSRUNDE E:

Für die Kreisklasse wird demnächst der SV Unterdiessen planen müssen. Mit fünf Punkten Abstand auf den Relegationsplatz sieht es nicht allzu gut für den SVU aus. Der Gegenpol, Tabellenführer der Abstiegsrunde E, der SV Mammendorf, darf hingegen schon den Klassenerhalt feiern. Und dazwischen? Da liefern sich die U23 des Oberweickertshofen, Penzing, Eichenau und der TSV Utting ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier wird es bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Dramatik ist vorprogammiert. (Noah Hölch)

Tabelle:

Tabelle Abstiegsrunde E der Kreisliga Zugspitze © FuPa

Restprogramm:

SV Mammendorf : FC Eichenau (A) / SC Oberweikertshofen U23 II (H) / SV Unterdiessen (A)

FC Eichenau (A) / SC Oberweikertshofen U23 II (H) / SV Unterdiessen (A) SC Oberweikertshofen U23 II : TSV Utting (H) / SV Mammendorf (A) / FC Eichenau (H)

TSV Utting (H) / SV Mammendorf (A) / FC Eichenau (H) FC Eichenau : SV Mammendorf (H) / FC Penzing (H) / SC Oberweikertshofen U23 II (A)

SV Mammendorf (H) / FC Penzing (H) / SC Oberweikertshofen U23 II (A) FC Penzing : SV Unterdiessen (A) / FC Eichenau (A) / TSV Utting (H)

SV Unterdiessen (A) / FC Eichenau (A) / TSV Utting (H) TSV Utting a. A. : SC Oberweikertshofen U23 II (A) / SV Unterdiessen (H) / FC Penzing (A)

SC Oberweikertshofen U23 II (A) / SV Unterdiessen (H) / FC Penzing (A) SV Unterdiessen : FC Penzing (H) / TSV Utting (H) / SV Mammendorf (H)