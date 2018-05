Wörthsee „im Angriff zu ideenlos“

0:4-Heimpleite gegen Gauting

von Redaktion Starnberg schließen

Das Nachholspiel am Donnerstag zwischen dem SC Wörthsee und dem Gautinger SC war eine klare Angelegenheit für die Würmtaler.

Die erste Chance der Partie gehörte allerdings den Hausherren: Nach gut zehn Minuten rettete Gautings Torwart Simon Hennen im Eins gegen Eins. „Eigentlich hätten wir ab da zurückliegen müssen“ gab GSC-Trainer Michael Kaiser zu. In der Folge jedoch zog Gauting sein gewohnt dominantes Spiel auf. Nach einem Abseitstor – für Kaiser „eine klare Fehlentscheidung“ – erzielte Norbert Merkl per Traumfreistoß die Gautinger Führung (28.). Noch vor der Pause erhöhte Julian Fester auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren besser ins Spiel und konnten sich ein paar mal vors gegnerische Tor kombinieren, doch auch dem SCW erkannte der Schiedsrichter in der Mitte der zweiten Hälfte ein vermeintliches Abseitstor ab. „Wir hatten mehr Chancen als letzte Woche, aber insgesamt waren wir im Angriff zu ideenlos“, kritisierte SCW-Coach Michael Weidinger. Keine 20 Minuten nach Wiederanpfiff übernahm der GSC dann wieder das Ruder und konnte durch Christoph Binder auf 3:0 und 4:0 erhöhen. „Am Ende geht das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung“, meinte Kaiser.

SC Wörthsee - Gautinger SC 0:4

Tore: 0:1 Merkl (28.), 0:2 Feser (44.), 0:3 Binder (59.), 0:4 Binder (62.) –Gelb-Rot: Feser/GSC (90., Meckern)

Text: fas