„Harter Hund alter Schule“: Kampinski übernimmt den Trainerposten beim SV Inning

Von: Christian Heinrich

20906eb2-d7f5-49b4-b7e3-c7bfdb00fcfc.jpg © SV Mammendorf

Der SV Inning verabschiedete sich nach einer turbulenten Situation vom Retter Thomas Rummelsberger. Mit Wolfgang Kampinski steht der Nachfolger bereits fest.

Inning – Die Verabschiedung von Thomas Rummelsberger verlief dann doch emotional: Die Fußballer des SV Inning schenkten ihrem scheidenden Trainer ein Trikot mit den Unterschriften von allen Spielern. Dem Coach ging das persönliche Präsent ziemlich nah, obwohl er nur für kurze Zeit am Ammersee tätig gewesen war. Geholt worden war der Türkheimer, dessen Wurzeln beim TSV Schondorf liegen, nach dem Spieleraufstand im vergangenen August.

Der Trainer schaffte es, dem lustlosen Tabellenletzten der Kreisklasse 1 wieder Mores beizubringen, sodass dieser die Saison auf einem versöhnlichen, aber auch starken siebten Platz abschloss.

1db88cb7-6cb9-4a20-b6b6-35100b475a43.jpg © SpVgg Kaufbeuren

„Er hat den Haufen weiter zusammengeschweißt“, lobt Peter Rothamel eine wichtige Fähigkeit Rummelsbergers. Eine weitere bestand laut dem Inninger Abteilungsleiter darin, seiner Spielerschar die Stirn zu bieten, wenn es nötig war. „Man hat sich gegenseitig die Meinung gesagt und sich kritisiert.“ Leicht war diese Aufgabe für den Coach offenbar nicht. Aber Rummelsberger erwarb sich in den vergangenen neun Monaten den allgemeinen Respekt des Vereins. Und so gewährte ihm der SVI einen großen Bahnhof und nicht wie einigen seiner Vorgänger einen Abgang durch die Hintertür. „Ich finde es toll, dass wir mal einen Trainer im Guten verabschieden konnten“, sagt Rothamel.

Wolfgang Kampinski tritt die Nachfolge an: „Er legt großen Wert auf Teamgeist und Zusammenhalt“

Bevor Rummelsberger in allen Ehren gehen durfte, war sein Nachfolger der Mannschaft bereits offiziell vorgestellt worden: Wolfgang Kampinski soll das weiterführen, was sein Vorgänger begonnen hat. Der gebürtige Münchner arbeitete zuletzt bei der Reserve des SV Mammendorf, davor hatte er sieben Jahre lang die SpVgg Wildenroth betreut. Kampinski weiß, wie Fußball funktioniert. Er kickte selbst bis zur A-Jugend für die Münchner Löwen und danach in der Landesliga für Grünwald, später in Aubing und in Germering. Rothamel charakterisiert ihn als „harten Hund alter Schule“, der Fußball auch als sozialen Auftrag versteht. „Er legt großen Wert auf Teamgeist und Zusammenhalt.“

Kampinskis Mission besteht deshalb nicht in erster Linie im sportlichen Erfolg, sondern darin, ein echtes Team zu formen. „Er soll aus vielen Spielern eine Einheit machen“, sagt Innings Abteilungsleiter. Da dieser Wunsch den Fußballern klar kommuniziert wurde, hängt es nun von ihnen ab, dass aus der Forderung auch Realität wird. Kampinski hat den Auftrag jedenfalls angenommen. „Wie er das macht, hat er noch nicht gesagt“, bekennt Rothamel.

Der 50-jährige Coach kann sich bei seinem Vorhaben aber auf den gesamten Kader stützen. „Wir haben von jedem Spieler die 100-prozentige Sicherheit, dass er bleibt“, verkündet Rothamel stolz. Lukas Welzmüller, der während der Saison aus beruflichen Gründen kürzertreten musste, soll im Tor zumindest als Back-up zur Verfügung stehen und zudem in die Ausbildung der Keeper mit eingebunden werden. Gemeinsam wollen die Inninger stärker werden, als sie früher waren. (Christian Heinrich)