Zwei späte Gegentore – MTV Berg verspielt Sieg gegen Lenggries in den Schlussminuten

Nackenschlag in der Nachspielzeit: Der Lenggrieser Elfmeter-Ausgleichstorschütze Sebastian Biagini jubelt mit Yasin Filiz (re.), der zum 1:2 verkürzt hatte. Keeper John Vaasen und der MTV Berg am Boden zerstört. © Patrick STaar

Eigentlich hatte der MTV Berg den Sieg schon in der Tasche. Allerdings reichte die 2:0-Führung zur 89. Minute am Ende nur für ein enttäuschendes Remis.

Lenggries – Nach 89 Minuten lagen die Berger Kreisliga-Fußballer am Mittwochabend in Lenggries noch 2:0 vorne, nach zwei späten Gegentoren mussten sie sich am Ende dennoch mit einem Punkt begnügen. Trotz dieses unglücklichen Spielverlaufs bewertete MTV-Trainer Wolfgang Krebs das Spiel eher positiv. Sein Team habe im Vergleich zur 0:4-Auftaktniederlage gegen den TuS Geretsried II die richtige Reaktion und mit zwei AH-Spielern und vier A-Jugendlichen im Kader eine ordentliche Leistung gezeigt. „Wir sind erst einmal froh, dass wir überhaupt 2:0 geführt haben“, betonte Krebs, der insgesamt von einem gerechten Unentschieden sprach.

Auf dem engen Lenggrieser Kunstrasenplatz kamen die Gäste gut ins Spiel, hatten aber auch etwas Glück. Kurz nachdem den Gastgebern ein laut Krebs regulärer Treffer zurückgepfiffen worden war, brachte John Gerlach den MTV per Distanzschuss in Führung. Beim zweiten Treffer durch Niklas Betz ließ der Lenggrieser Torhüter dessen Freistoßflanke ins Tor durchrutschen.

Die Gäste, die ab der 25. Minute auf den verletzt ausgewechselten Mijo Crnjak verzichten mussten, schafften es danach zu selten, den Ball zu halten und für Entlastung zu sorgen, zudem vergab Marcel Höhne die Chance auf die Vorentscheidung. MTV-Torwart John Vaasen parierte zwar einen fragwürdigen Handelfmeter (77.). Doch durch einen abgefälschten Distanzschuss kam Lenggries zum späten Anschlusstreffer, und nach einem Foul von Bernhard Kresta in einer eigentlich ungefährlichen Situation in der Nachspielzeit per Strafstoß zum Ausgleich.

Sein Pflichtspieldebüt beim MTV Berg gab Daniel Krebs, Sohn von Trainer Wolfgang Krebs. Der 18-jährige Mittelfeldspieler war kurz vor Ende der Wechselfrist aus der A-Jugend des TuS Geretsried nach Berg gewechselt. „Es freut mich, eine Option mehr zu haben. Einige seiner Spezln spielen auch in Berg. Er wird jetzt erst einmal bis zur Winterpause bei uns spielen, dann schauen wir weiter“, sagt Wolfgang Krebs. (te)