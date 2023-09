Zweistelliger Kantersieg! Gilching III überrennt die SG Ammersee II

Von: Michael Grözinger

Nicht zu stoppen: Gilching III um Alexander Kreim (M.). F.: dr © Dagmar Rutt

Mehr als eindeutig gestaltete sich die Partie der dritten Mannschaft des TSV Gilching. Sie feierte am Sonntagmittag einen zweistelligen Kantersieg.

Zwei Welten sind am Sonntagmittag in Gilching aufeinandergetroffen. Auf der einen Seite der ortsansässige TSV, dessen Herrenbereich personell aus den Nähten platzt und der daher zu dieser Saison eine dritte Mannschaft gemeldet hat. Auf der anderen Seite die ebenfalls neue SG Ammersee II, die allerdings genau aus dem Gegenteil von den drei Vereinen SV Inning, SC Wörthsee und FSV Eching gegründet wurde, nämlich weil alle drei über Spielermangel klagten und so ihre Ressourcen bündeln konnten.

Im ersten direkten Duell in der C-Klasse 2 schlug das Pendel überdeutlich zugunsten der Gastgeber aus, die durch den zweistelligen Kantersieg ihre Tabellenführung ausbauten. Vier Siege mit 29:0 Toren lautet die eindrucksvolle Bilanz der Gilchinger Dritten. Am Sonntag ging Spielertrainer Oliver Henecka von Anfang an voran, indem er früh das 1:0 und kurz vor der Pause auch noch den 6:0-Halbzeitstand erzielte. Darüber hinaus bewies in erster Linie Florian Jentsch, der dreimal traf, einen guten Torinstinkt. Die weiteren Treffer erzielten Andreas Staude per Doppelpack sowie Jonas Beiwinkler, Kapitän Lukas Schmidt und Joker David Setzmüller.

Für die Spielgemeinschaft vom Ammersee scheint es in ihrer ersten Saison vornehmlich darum zu gehen, sich zu konsolidieren. Nach vier Spielen steht das Team mit vier Punkten in der Mitte der Tabelle. (mg)

TSV Gilching-Argelsried III – SG Ammersee II 10:0 (6:0) Tore: 1:0 Henecka (4.), 2:0 Setzmüller (19.), 3:0 Beiwinkler (21.), 4:0 Jentsch (33.), 5:0 Staude (38.), 6:0 Henecka (42.), 7:0 Staude (48.), 8:0, 9:0 Jentsch (53., 71.), 10:0 Schmidt (90.)