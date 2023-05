„Viele waren mit dem Kopf nicht mehr so da“ - Penzberg geht gegen Garmisch-Partenkirchen unter

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Gleich schlägt’s wieder ein: Momo Ndiaye (links) zieht ab und trifft Mitte der zweiten Hälfte zum 3:0 für den FC Garmisch-Partenkirchen. Foto: rabuser © rabuser

Ein 0:5 (0:2) zum Ausklang ist schon eine mittelschwere Watschn. Aber als solche wurde sie auf Seiten des FC Penzberg nicht gesehen.

Penzberg – Die Heimpleite gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen war schnell abgehakt. Bis nach Mitternacht saßen Simon Ollert und seine Mannen im Sportheim zusammen, deutlich überwogen hat die Euphorie auf die neue Runde. „Die Jungs sollen sich die drei Wochen bis zum Trainingsauftakt ein bisserl erholen“, nahm auch Coach Ollert die Abfuhr gegen den Bezirksliga-Meister nicht weiter tragisch. Eines aber gab er seinen Schützlingen dann aber noch noch mit auf den Weg: „Nehmt euch ein Beispiel an den Garmischern, wie unheimlich effektiv die sind.“

Denn, das darf nicht unerwähnt bleiben, der FCP spielte keineswegs so schlecht, wie es das Ergebnis vielleicht vermuten lässt. Die Gastgeber waren in der ersten Stunde schon bei der Sache. Aber Garmisch hat es effektiv und gut gemacht“, räumte Ollert ein. Zudem habe seine Elf „zwei Geschenke“ verteilt, die durch Jonas Poniewaz und Moritz Müller zum Pausenrückstand führten und dem Team irgendwann jede Illusion raubten. „Du läufst einem 0:2 hinterher und es geht um nichts mehr“, gab der Coach zu bedenken. Geholfen hätte ein eigener Treffer, doch traf Efe Kurtar aus dem Rückraum nur den Pfosten.

Zu Beginn der zweiten Hälfte, als die Werdenfelser nicht ganz bei der Sache waren, fanden eigentlich präzise Hereingaben von Sepp Siegert und Andreas Schneeweiß nicht den erhofften Abnehmer. „Dafür müssen wir noch mehr den Riecher bekommen“, stellte Ollert fest. „Wäre dann vielleicht noch ein offener Schlagabtausch geworden, wenn wir ein Tor machen.“ Wurde es aber deswegen nicht, weil sich der künftige Landesligist rasch besann und in Person von Momo Ndiaye und Müller unaufhaltsam davonzog. Jakob Jörg verwandelte dann noch einen an Müller verursachten Strafstoß zum 0:5-Endstand. „Viele waren mit dem Kopf am Schluss nicht mehr so da“, beobachtete Ollert. „Aber wir hatten auch die Sch... am Fuß.“ (or)

Statistik

FC Penzberg 0:5 1. FC Garmisch-Part.

Tore: 0:1 (36.) Poniewaz, 0:2 (44.) Müller, 0:3 (72.) Ndiaye, 0:4 (77.) Müller, 0:5 (81.) Jörg (Elfmeter). Gelbe Karten: keine. Schiedsrichter: Markus Steingruber. Zuschauer: 100.