FC Penzberg: Wagners Verbleib weiter ungewiss - mit ungelöster Trainerfrage in die Rückrunde

Von: Andreas Mayr

Gibt er auch kommende Saison die Kommandos? Martin Wagner hat sich noch nicht entschieden, ob er beim FC Penzberg weitermacht. © andreas mayr

Die Frage der Fragen hat man beim FC Penzberg nach hinten geschoben. Bleibt Martin Wagner Trainer beim Bezirksligisten?

Penzberg – „Es gibt noch nichts zu vermelden“, betont der Coach vor dem Start des Fußballjahres 2022 an diesem Sonntag. Noch haben sich Martin Wagner und die Sportliche Leitung nicht zusammengesetzt und verhandelt. Vor dem finalen Gespräch möchte sich der Habacher zudem Stimmen aus der Mannschaft anhören, um die Gesamtlage beim FCP abzuklopfen.

Dafür werden Klub und Trainer die nächsten Wochen verwenden. Hektik kommt in Penzberg nicht auf. Es gibt schließlich Wichtigeres zu erledigen. In kurzer Zeit sei so viel los gewesen, sagt Wagner. Gemeint sind sportliche Belange.

Mit dem Heimspiel gegen Großhadern (14.30 Uhr, Nonnenwaldstadion) eröffnet der Bezirksligist den Fußball-Frühling, der wahrlich Auswirkungen auf Wagners Verbleib hat. Bereits im Monat März dürfte sich klären, ob der FCP – bislang Tabellensiebter mit noch ordentlichem Rückstand zum Spitzenfeld – noch einmal beim Aufstiegsroulette mitdreht oder nur zusieht. Dazu müsse die Mannschaft „definitiv die ersten drei Spiele gewinnen“, betont der Coach.

Wobei sich etwaige Diskussionen und Spekulationen um die Plätze eins und zwei schon allein wegen der Tabellensituation verbieten. „Ich sehe uns nicht in der Rolle, dass wir über den Aufstieg reden“, stellt Wagner klar. Andererseits agiert Penzberg aus einer komfortablen Position heraus: Absteigen geht kaum mehr, der Druck liegt bei der Spitzengruppe, und von den ersten fünf Gegnern nach dem Winter stehen vier aktuell hinter dem FCP. Die Zutaten für einen goldenen Frühling liegen parat. „Ich bin relativ entspannt“, sagt Wagner.

Sein Team hat einen schwer zu meisternden Seiltanz bewältigt: Es hat seine starke Form – trotz Pause – über den Winter gerettet, in der Vorbereitung keine Partie verloren, sogar zwei Landesligisten (Bruckmühl und Brunnthal) bezwungen, auch wenn die natürlich nicht in Bestaufstellung antraten. Martin Wagner sagt: „Ich hoffe, dass sich so ein bisschen das Gefühl entwickelt: Wer soll uns überhaupt schlagen?“ Diese fünf Testläufe (vier Siege, ein Remis) nutzte er für eine Auffrischung seines Programms sowie für kleine Variationen. Penzberg hat eine offensive Dreierkette einstudiert, um einen „Plan B in der Hintertasche“ zu haben, so sieht es der Coach. Ansonsten war Wagner damit beschäftigt, seinen De-facto-Neuzugang Maximilian Berwein einzubauen. Er ließ den Offensivtank in allen erdenklichen Rollen im Angriff walten – einmal auch als Außenstürmer. Ergebnis: drei Tore in vier Spielen.

Im Sturm spielte sich parallel Gabriel Taffertshofer in den Vordergrund. Vor der Saison war der 19-Jährige, gesegnet mit großem Potenzial, vom Kreisliga-Tabellenführer Murnau gekommen. Doch Verletzungen stoppten ihn, außerdem kam er nicht so gut mit seiner Rolle als Einwechselspieler zurecht. Nun sieht es so aus, als habe der Uffinger eine Blockade überwunden: „Er hat mich überrascht“, sagt der Trainer. „Schon möglich, dass er von Anfang spielt.“ Neben Taffertshofer sieht Wagner Innenverteidiger Mirko Ramcic und Mittelfeldmann Marco Hiry als Gewinner der Vorbereitung. Sie zementierten ihre Stammplätze. Ansonsten hat sich das Grundgerüst des Teams nicht verändert. Maximilian Gerg, Sabir Neziri und Andre Maier fielen zwar einen Großteil der Testphase aus, steigen aber demnächst wieder voll ein. Am Sonntag fehlt zudem Publikumsliebling Durim Gjocaj wegen einer Achillessehnenverletzung.

Allein wegen der Hinspiel-Historie verspricht das Duell mit Großhadern Unterhaltung pur. „Eine meiner schmerzhaftesten Niederlagen“, sagt Wagner über das 1:3. Penzberg dominierte die erste Hälfte, führte aber nur 1:0. Mit der Verletzung von Maximilian Panholzer (Kreuzbandriss) erlitt der FCP-Dampfer Schiffbruch. „Da ist noch eine Rechnung offen“, betont der Coach. Großhadern betrachtet er als „klassische Münchner Mannschaft“: gute, routinierte Einzelspieler, stark bei Standards, aber auch anfällig in der Defensive (45 Gegentore). Den Münchner Technikern liege der Kunstrasen mehr, was ein unterhaltsames Spiel garantiert. „Das wird kein Gebolze.“ Sollte also einige Zuschauer anlocken, zumal sich die Nachbarklubs allesamt noch in der Winterpause befinden. Vorige Woche beim Landesliga-Derby zwischen TuS Geretsried und dem SV Bad Heilbrunn kamen locker 400 Zuschauer. Auf eine ähnliche Sogwirkung hofft Martin Wagner. „Jeder hat Bock, wieder ein Spiel anzuschauen.“