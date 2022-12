Statt Euphorie eine gewisse Müdigkeit: FC Penzberg in der Futsal-Bundesliga abgeschlagen Letzter

Von: Andreas Mayr

Die Begeisterung war schon mal größer: In der Hinrunde haben die Penzberger alle Spiele verloren, das rettende Ufer ist weit entfernt. Die Bundesliga ist nichts Besonderes mehr, sondern Alltag geworden.

Kürzlich hat Maximilian Kalus mal wieder mit seinem Ex-Trainer geratscht. Andreas Brunner mag zwar die Penzberger Futsaler im Sommer verlassen haben, Kontakt und Interesse sind freilich nie abgerissen.

Penzberg – Brunner hatte sich die Bilder vom letzten Spiel der Bundesliga-Hinrunde in Bielefeld angesehen, das der 1. FC Penzberg wie alle anderen Partien davor verloren hatte.

Mit einem 1:5 beendete der FCP die Horrorrunde. Das Offensichtliche fiel natürlich auch dem Fachmann als Erstes auf. „Wir verteidigen schlecht. Das ist das A und O, das wir uns ankreiden müssen“, sagt Kalus, Spielertrainer und damit Brunners Nachfolger. In jeder Partie erlaubt sich die Mannschaft Aussetzer, die nicht mehr zu korrigieren sind. So auch in Bielefeld. Nach 20 Sekunden vergab Penzberg eine Monsterchance zur Führung. Im Anschluss gab es die üblichen Patzer.

Bei der Analyse des ersten Saisonabschnitts kommt Kalus um einen Fakt nicht herum: „Man muss sich die Frage stellen, ob die Qualität langt. Gerade im Vergleich zu letztem Jahr sind wir von der Leistung ein Stück weit weg.“ Penzberg hat massiv an Personal verloren. Samir Azizi, voriges Jahr lange Zeit bester Torjäger der Bundesliga, trainiert gar nicht und läuft nur noch sporadisch auf. Josef Siegert hat nach der Premiere entschieden, dass für ihn ein Jahr genug ist. Die Ingolstädter Kollegen schoben ihre medizinischen Untersuchungen raus. Außerdem hat Kalus gemerkt, wie ihnen das Feuer abhanden gekommen ist. „Vor einem Jahr war das ganz anders“, sagt der 32-Jährige.

Diese gewisse Müdigkeit lässt sich durchaus im gesamte Team aufspüren. In Saison eins trug eine Euphorie den FCP zum Klassenerhalt. Nun wirkt selbst die Bundesliga ein Stück weit gewöhnlich. Noch dazu hat die Liga längst das System Penzberg entschlüsselt. Mit Esprit, Kampf und Konterfußball ließ sich so mancher Gegner mit deutlichem größerem Geldbeutel überrumpeln. In Jahr zwei läuft niemand mehr in die Penzberger Konterfalle. Gegen Bielefeld sah man’s deutlich. Die Westfalen mieden Eins-gegen-Eins-Aktionen, die zu Ballverlusten und schnellen Gegenstößen führen können. „Bielefeld war gewarnt und hat das souverän runter gespielt“, sagt Kalus. Der MCH musste nur auf die Fehler der Gäste warten.

Zuletzt ist da noch die neue Rolle für Maximilian Kalus und Kollege Marco Hiry, mit der beide fremdeln. „Es ist schwierig, als Spielertrainer zu handeln.“ Mit Andreas Brunner gab es einen Mann mit Distanz, Ruhe, Expertise und Plan an der Seitenlinie. Auch wenn dessen Entscheidungen nicht immer bei jedem gut ankamen, hatte er Erfolg – und der zählt am Ende. Seine Nachfolger stehen nun mit null Punkten und 68 Gegentoren am Tabellenende, sechs Zähler hinter Relegationsplatz neun. Mit jeder Niederlage rückt der Abstieg näher, auch wenn sie beim FCP dieses Szenario nach wie vor geschickt ausblenden. „Null Punkte sind krass“, räumt Kalus ein. Vor den Spielen fühle es sich auch anders an als vorige Saison. Nur auf dem Feld – und das ist ein gutes Zeichen – ist alles wie immer: „Du willst trotzdem gewinnen. Egal, wie die Tabelle aussieht.“

An diesem Samstag (16 Uhr) startet in Düsseldorf die Rückserie. Wenn es doch mit dieser Sensationsaufholjagd klappen sollte, dann beginnt sie am besten direkt bei der Fortuna, aktuell Sechster des Klassements und ein durchaus schlagbarer Gegner. Immerhin: Einen neuen Mann mit Klasse werden die Penzberger dabei haben. Samir Neziri, Penzberger in Diensten des TSV 1860 München, kickt den Winter über in der Halle für den FCP. Bereits voriges Jahr fragten sie Neziri, der regelmäßig Gast bei seinem Heimatverein ist. Nun, nach dem Ende der Fußballsaison, sagte er zu. „Wir haben uns gefreut, dass es klappt“, sagt Kalus. In Bielefeld feierte er sein Debüt. „Man hat gleich gesehen, dass er ein Guter ist.“ Womöglich ist er ja der entscheidende Baustein für den ersten Punktgewinn. (Andreas Mayr)