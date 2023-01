„Beide hätten gewinnen können“ – Traum von der Titelverteidigung für Penzberg geplatzt

Von: Roland Halmel

Zumindest er ging mit einer Auszeichnung nach Hause: Sepp Siegert erzielte vier Treffer und wurde damit Torschützenkönig der oberbayerischen Meisterschaft. © mayr

Vor drei Jahren gewann der FC Penzberg die bayerische Futsal-Meisterschaft, ehe die Corona-Zwangspause folgte. Diesen Titel zu verteidigen, hat bisher noch kein Team geschafft.

Penzberg – Und eines steht schon jetzt fest: Auch den Penzbergern wird dieses Kunststück nicht gelingen. Durch eine 0:1-Niederlage nach Verlängerung im Finale der oberbayerischen Meisterschaften in Manching gegen das Team des FC Fatih Ingolstadt verpasste der FCP die Qualifikation für die Freistaat-Meisterschaft, an der nur die Gewinner der insgesamt sieben Bezirksmeisterschaften teilnehmen dürfen.

„Spiel auf Augenhöhe“ – torlos nach regulärer Spielzeit

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe zweier starker Mannschaften, beide hätten gewinnen können“, berichtete Sepp Siegert, Sportleiter der Penzberger, nach dem spannenden Finale, das nach regulärer Spielzeit 0:0 stand. In der vierten Minute der Verlängerung gelang den Ingolstädtern, bei denen überraschend FCP-Urgestein Maximilian Kalus spielte, schließlich der Siegtreffer. „Das Tor fiel ein bisschen unglücklich, da unser Keeper angeschlagen war und den Arm für eine Spielunterbrechung gehoben hatte. Die Schiedsrichter ließen aber weiterlaufen“, berichtete Siegert, der angesichts des Einsatzes von Kalus beim Konkurrenten von einer „gewissen Brisanz“ in dieser Finalpartie sprach. „Trotz der Niederlage war es ein schönes Turnier mit einer tollen Stimmung und einem sehr guten Niveau“, bilanzierte Siegert.

Kantersieg zum Start für FC Penzberg

Der FCP startete erfolgreich in die Vorrunde mit einem 6:1-Kantersieg gegen TuS Traunreut. Die Tore erzielten zweimal Sepp Siegert jun. und Samir Azizi (je 2) sowie Franz Frischer und Efe Kurtar. Im zweiten Spiel der Gruppe 2 mussten sich die Penzberger dem MTV Ingolstadt mit 1:3 geschlagen geben. Das zwischenzeitliche 1:1 markierte Siegert. Durch einen souveränen 5:1-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen den SV Aubing sicherte sich der FCP den zweiten Platz und damit den Einzug ins Halbfinale. Samir Neziri, der wie Keeper Martin Maier mit einer Gastspielerlizenz für die Penzberger auflief, traf dabei zweimal. Je ein Tor steuerten Siegert, Azizi und Denis Grgic bei.

FC Penzberg: Halbfinalsieg gegen „Landesligateam“

Im Halbfinale traf der FCP auf den Sieger der anderen Vorrundengruppe, den SB Chiemgau Traunstein. „Die waren mit dem Landesligateam da“, berichtete Siegert. sen. In einer umkämpften Partie setzten sich die Penzberger nach Toren von Fazlican Verep, Azizi und Fischer schlussendlich mit 3:1 durch. Im Finale gegen den FC Fatih Ingolstadt, der sich im Stadtderby gegen den MTV Ingolstadt mit 2:0 durchgesetzt hatte, gelang dem FCP dann kein Torerfolg, sodass der Traum von der Titelverteidigung geplatzt war. Ein kleiner Trost für die Penzberger waren die Auszeichnungen für zwei Penzberger Spieler. Sepp Siegert jun. wurde mit vier Treffern Torschützenkönig, Martin Maier wurde zum Keeper des Turniers gewählt.

Für die bayerischen Meisterschaften am 28. Januar in Kronach (Oberfranken) haben sich neben dem FC Fatih Ingolstadt auch der FC Ergolding (Niederbayern) und der SC Bubesheim (Schwaben) qualifiziert. Die Meister in den Bezirken Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken werden am kommenden Wochenende ermittelt. Neben den sieben Bezirksmeistern darf noch ein weiterer Verein aus dem Ausrichterbezirk Oberfranken mitspielen. (Roland Halmel)