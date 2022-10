Bundesliga oder Bezirksliga? Terminprobleme für 1. FC Penzberg gegen Hellas München

Von: Andreas Mayr

Fußball oder Futsal? Bei Vazlican Verep (Mitte) steht noch nicht fest, ob er diesen Samstag im heimischen Nonnenwaldstadion zur Bezirksliga-Partie gegen Hellas München aufläuft oder ob er in Hamburg in der Halle kickt. Foto: mayr © mayr

Was die Unkenrufe betrifft, haben sie in Penzberg die Uhr danach stellen können. Noch immer gibt es im Umfeld einen großen Streitpunkt – und der heißt Futsal.

Penzberg – Die Fraktion „Moderne“, so nennen wir sie mal, verteidigt auch im zweiten Jahr die einmalige Chance, sich mit dem Siegel der Bundesliga und dem bundesweiten Wettbewerb zu schmücken. Da sind schließlich die Dinge, die später mal in Vereinschroniken für verblüfftes Staunen bei der nächsten Generation sorgen werden. Beträchtlich ist aber auch die Zahl der Kritiker, die das doch alles für unnötig, ja verschwendete Ressourcen halten. Warum die Spieler doppelt belasten für so ein Kunstprojekt? So lauten die Argumente der Gegenseite. Am Samstag wird Futsal, neben dem Bezirksliga-Heimspiel des FC Penzberg gegen den FC Hellas München (14.30 Uhr), wieder Thema Nummer eins am Nonnenwald sein.

Denn zum ersten Mal in der Saison überschneiden sich Partien der beiden Penzberger Mannschaften. Maximilian Kalus, Spielertrainer der Futsaler, fährt mit seinen Mannen nach Hamburg. Bei den Wakka Eagles steht ein Duell mit großer Tragweite an. Dafür reicht ein Blick aufs Klassement. Penzberg ist Letzter, die Wakka Eagles Vorletzter. „Eine Mammutaufgabe“ nennt Kalus dieses Wochenende. Wie es mit Marco Hiry und Fazlican Verep aussieht, wird erst kurzfristig entschieden. Beide Seiten wollten es tunlichst vermeiden, sich zu kannibalisieren. Nun geht es nicht anders, will der FCP im Futsal ernsthaft seine Chance auf die Bundesliga wahren.

Bezirksliga-Trainer Ollert lässt Spielern Entscheidungsfreiheit

Zwischendrin steht Simon Ollert, der Coach der Fußballer. „Ich werde niemanden zwingen, Fußball zu spielen. Das mache ich aus Prinzip nicht“, betont Ollert. Der Entschluss liegt damit bei den Spielern. Gleichwohl verweist der Trainer auf die Rollen von Verep, Hiry und Kalus innerhalb des Teamgefüges. Die seien Kapitäne oder Mitglieder im Mannschaftsrat, sagt er. „Fußball ist Mannschaftssport.“ Nun, Futsal blöderweise auch. Deshalb sagt Ollert: „Jeder Spieler muss das für sich beantworten.“ Mit Futsal an sich habe er gar kein Problem. Er wusste ja beim Amtsantritt, auf was er sich anlässt. Schon damals sagte er zu den Verantwortlichen in Penzberg: „Ich werde arbeiten mit dem, was ich habe. Meine Aufgabe ist, das Beste daraus zu machen.“ Ollert sieht schließlich auch, wie wichtig vielen in Penzberg das Abenteuer Bundesliga ist. „Die Chance bekommt nicht jeder.“

Die terminliche Bredouille wirft den Scheinwerfer auf ein anderes, gleichermaßen großes Problem. Penzbergs Fußballkader ist angesichts der Verletzungen und Ausfälle zu knapp. Unter der Woche integrierte man U19-Torwart Emil Schachtschneider ins Training, um zwei Fänger zu haben. Im Winter soll dann ein zweiter und womöglich dritter Keeper kommen, denn auch die Reserve klagt über Not, muss regelmäßig einen Feldspieler in den Kasten stellen. Doch die Blicke und Gespräche reichen längst über die Torwart-Position hinaus. Der Coach sagt: „Ich will die eine oder andere Position aufrüsten.“ Trotz des großen Kaders werde es eng. Gerade in der Defensive fehlt Ollert der Konkurrenzkampf, der die Offensive so sehr belebt. „Es muss nicht sein, ist kein Zwang“, sagt er. Aber sie wollen.

Einen Quasi-Neuen haben sie vorige Woche schon überredet. Die Gespräche mit Efe Kurtar verliefen wie erhofft aus FCP-Sicht. Der technisch versierte Mittelfeldmann, gerade 19 Jahre jung, entschied nun doch, zu bleiben und sich durchzukämpfen. „Freut mich extrem. Er ist ein junger Spieler, der eine große Zukunft vor sich hat“, sagt Simon Ollert. Sobald er seine Verletzung am Sprunggelenk überwunden hat, steigt Kurtar wieder ins Training ein.