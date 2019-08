Nach Dötsch-Aus: 1. FC Penzberg „hoch motiviert“

Heimpremiere für Interimstrainer Siegert

Sepp Siegert ist beim 1. FC Penzberg mal wieder der Mann für alle Fälle. Der 50-Jährige ersetzt Thomas Dötsch nach dessen Rauswurf und peilt drei Punkte an.

Penzberg – Fünf Trainer standen beim FC Penzberg in den vergangenen fünf Jahren an der Seitenlinie. Eine Konstante in diesen turbulenten Zeiten und auch schon davor war und ist Sepp Siegert, der praktisch schon alle Posten rund um die Mannschaft – egal, ob als Teammanager, Sportlicher Leiter, Co-Trainer oder Trainer – bekleidet hat. Nach dem Rauswurf von Thomas Dötsch ist Siegert nun wieder als Coach tätig, bis ein Nachfolger für Dötsch gefunden ist.

Mit dem Interimscoach steht dem Bezirksligisten an diesem Samstag gegen den SC Oberweikertshofen das erste Heimspiel dieser Saison ins Haus. Der Landesliga-Absteiger, der seine Mannschaft weitgehend zusammenhalten konnte, gehörte für viele Experten zu den heißen Titelsanwärtern. Der Saisonstart ging für den SCO, der mit Günter Bayer einen Trainerfuchs verpflichtete, mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden jedoch in die Hose. Nach zuletzt zwei Siegen zeigt die Formkurve bei den Oberweikertshofenern inzwischen aber nach oben. „Sie sind ein bisschen schwierig einzuschätzen“, so Siegert über den Tabellenachten, der ein Spiel und einen Punkt mehr als die Penzberger hat. „Sie haben einige gute Spieler, deshalb war ich schon überrascht, dass sie so sang- und klanglos abgestiegen sind“, meint Siegert. „Vielleicht lag es daran, dass sie keine richtige Mannschaft waren. Spielerisch sind sie jedenfalls sehr stark.“

Nachdem der SCO inzwischen aber in die Spur gefunden hat, erwartet Siegert eine schwere Partie für seine Truppe, die nach wie vor nicht in Bestbesetzung antreten kann. Neben den Langzeitverletzten Franz Fischer, Michael Oberpriller, Fazlican Verep und Christian Lautenbacher fehlt auch Patriot Lajqi (Urlaub). „Wir werden die gleiche Mannschaft wie zuletzt gegen Raisting zur Verfügung haben. Auch taktisch wird sich nicht viel ändern“, so Siegert vor dem ersten Pflichtspiel des FCP gegen Oberweikertshofen überhaupt. „Die Stimmung ist gut, die Jungs haben alles gut weggesteckt und sind hoch motiviert“, ist Siegert zuversichtlich.

Zum Spiel

Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr, Nonnenwaldstadion Penzberg

FC Penzberg: Salcher – Hiry, Wirtl, Wiedenhofer, Buchner, Siegert, Huber, Panholzer, Poplacean, Samir Neziri, M. Kalus/Himmelstoß, Sabir Neziri, Krämer, Simic, Dzambas, Vogel (TW)