Penzberg schaltet zu schnell ab: FC verliert nach gutem Beginn beim TSV Neuried

Von: Oliver Rabuser

Wieder kein Erfolg: Mirko Ramic (links) und der FC Penzberg gingen bei Dauerregen am Mittwochabend als Verlierer vom Platz. Foto: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Die post-winterliche Ergebniskrise dehnt sich aus. Nach der Niederlage beim TSV Neuried, muss man beim 1. FC Penzberg allmählich den Blick nach unten richten.

Neuried – Sieben Punkte Abstand sind es zur Abstiegszone. Der Auftritt des Teams nach gefälliger Anfangsphase wirft doch einige Fragen auf, die bestenfalls vor dem nun folgenden knackigen Programm mit Spielen gegen Denklingen, Aubing und Raisting beantwortet werden müssen.

Simon Ollert war sauer. Nein: angefressen. Das vom Dauerregen pitschnasse Outfit des Penzberger Trainers verstärkte den Eindruck zwangsläufig. „Da muss ich jetzt auch die Mannschaft mal etwas in die Pflicht nehmen.“ Ollert verzichtete auf jedwede Alibis, die es ohnehin nicht gegeben hätte. „Es fällt ein Gegentor, und wir setzen nicht mehr unseren Plan um.“

FC Penzberg: Zunächst ging die Mannschaft durch Huber in Führung

Penzberg begann zunächst, wie es eingedenk der tabellarischen Abstände zwischen beiden Teams zu vermuten war: mit Spielkontrolle und Tormöglichkeiten. Andreas Schneeweiß nahm einen Diagonalball im rechten Teil des Sechzehners an, kam aber ob der kurzen Distanz zum Tor nicht an Keeper Konstantin Kühnle vorbei.

Dann war es Marco Hiry, der nach einer abgewehrten TSV-Ecke das Spiel beschleunigte und mit feinem Auge auf Durim Gjocaj passte. Diesmal war Kühnle mit flinker Fußabwehr zur Stelle. Schneeweiß winkte alsbald ab, griff sich an den Oberschenkel, musste raus. „Das kam natürlich auch noch dazu“, merkte Ollert an. Zunächst aber folgte ein freudiger Moment: Franz Huber traf mit einem Schlenzer an den hinteren Innenpfosten zum 1:0.

FC Penzberg: Ein Elfmeter brachte den Ausgleich für Neuried – danach geriet Penzberg aus der Spur

Alles schien nach Plan zu laufen. Plötzlich aber der Knackpunkt: Franz Fischers Fuß kollidierte am Fünfer mit dem Haupt von Paul Greger – es gab Elfmeter. Ollert echauffierte sich ganz erheblich über die knappe Begründung des Unparteiischen, suchte auch nach Schlusspfiff noch den Kontakt. „Angeblich gefährliches Spiel.“ Allerdings tauchte Greger auch zum Flugkopfball nach unten. Beileibe keine unstrittige Situation. Aber eine, die den abstiegsbedrohten Würmtalern wieder in die Spur half.

Thomas Maier traf nach fünfminütiger Behandlungspause vom Punkt zum 1:1 – und fort war das Penzberger Spieldiktat. Daran war der FCP aber auch selbst schuld: Nicht zu Unrecht bemängelte der Coach, dass Schönspielerei auf nassem Rasen gegen eine Mannschaft, die mit Pressing agierte, kein lauteres Mittel ist. „So bekommst du den blöden Freistoß und den Elfer.“

Kurz vor Schlusspfiff kassiert Penzberg in Unterzahl noch ein Tor – Sieg für Neuried

Der zweite Abschnitt verlief zunächst gleichermaßen unspektakulär wie zerfahren. Außer Standards war wenig geboten. Bis Huber nach einem Kontakt im Sechzehner zu Boden ging, der Unparteiische sich diesmal aber unbeeindruckt zeigte. „Er trifft mich hinten klar“, beteuerte der FC-Stürmer. Nicht der letzte Nackenschlag. Die finale Watschn setzte es spät (87.) und in Unterzahl: Der FC, durch die Zeitstrafe von Gjocaj unsortiert, Neuried indes beim Gegenzug über die rechte Seite mit jeder Menge Platz für Flanke und Kopfball. „Unser Problem ist, dass wir viel zu schnell abschalten und es dem Gegner so leicht machen“, unterstreicht Ollert. „Den Kampf anzunehmen, hätte ich mir mehr gewünscht.“

Am Samstag, 15. April, treffen die Penzberger zu Hause auf den VfL Denklingen. Dieser hat zuletzt überzeugt, aus fünf Partien zehn Punkte geholt. OLIVER RABUSER

Statistik

TSV Neuried 2 FC Penzberg 1

Tore: 0:1 (18.) Huber, 1:1 (42.) Maier (Elfmeter), 2:1 (87.) Maier. Gelbe Karten: Neuried 3, Penzberg 2. Zeitstrafen: Penzberg: Fischer (42.), Gjocaj (81.). Schiedsrichter: Lukas Jerlich. Zuschauer: 75.