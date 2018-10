7:0! Peißenberg fegt Berg II vom Platz: Jungmann trifft dreifach

ESV Penzberg verliert knapp, Eglfing schnuppert am Sieg

Aufsteiger TSV Peißenberg mischt weiter im Aufstiegsrennen mit. Beim MTV Berg II gelang dem Team ein Kantersieg. Der ESV Penzberg bot dem Spitzenreiter, dem SV Uffing, Parolie, wurde am Ende aber nicht belohnt.

ESV Penzberg 1

SV Uffing 2

Tore: 0:1 (31.) Kutter, 0:2 (44.) Hoffmann, 1:2 (80.) Spasic. Schiedsrichter: Christof Mahler (FC Seeshaupt). Zuschauer: 60.

Den Schlusspfiff nahm Uffings Trainer Thomas Neumeier regungslos zur Kenntnis – dann drehte er sich zur Auswechselbank um und schnaufte erst einmal ordentlich durch. Der Außenseiter ESV Penzberg hatte den Spitzenreiter vor allem in der Schlussphase ordentlich in Bedrängnis gebracht, der Lohn in Form eines Punktgewinns blieb den Gastgebern aber verwehrt. „Schade, denn eigentlich bin ich mit der Leistung zufrieden“, sagte ESV-Trainer Stefan Korpan. Ein Unentschieden „wäre mindestens verdient gewesen“. In den kommenden Wochen geht es für die Penzberger gegen die direkte Konkurrenz. Angesichts des Auftritts gegen den Titelfavoriten „bin ich positiv gestimmt“, so Korpan.

In der ersten halben Stunden standen die Penzberger sehr kompakt und ließen keine Chancen des Gegners zu. Die beste Uffinger Chance hatte Georg Kutter, doch ESV-Torwart Osman Yerli klärte mit einer Fußabwehr (18.). Bei einem Konter der Gäste stießen die ESV-Spieler Stefan Eichner und Tobias Szekeli unglücklich zusammen. Beide waren in den Minuten danach noch angeschlagen, das brachte das Mannschaftsgefüge ins Wanken. Prompt kam Uffing besser zum Zug und auch zu Chancen. Im Anschluss an einen hohen Ball in den Strafraum erzielte SVU-Spieler Kutter mit einem Flachschuss das 1:0 (31.). Martin Flöß (34.) und Markus Steindl (38.) hatten weitere Möglichkeiten.

Mit einem satten Schuss aus spitzem Winkel traf Felix Hoffmann zum 2:0 (44.). Nach der Pause kämpfte sich Penzberg zurück ins Spiel. ESV-Spieler Nikola Spasic wurde im Strafraum von den Beinen geholt, der Elfmeterpfiff blieb aber aus (61.). Ein Freistoß von Maximilian Neitzert flog nur knapp am SVU-Tor vorbei (64.). Uffing kam nur noch zu gelegentlichen Kontern, die dann aber durchaus gefährlich waren. Penzberg kämpfte mit großem Einsatz und erspielte sich so Feldvorteile. Nach Querpass von Tobias Meixner erzielte Nikola Spasic das 1:2 (80.). In der Folge versuchte Penzberg alles, war im Abschluss aber nicht zwingend genug. Die Schüsse von Tobias Meixner, Semi Güven und Zehudin Hajdarevic brachten nichts ein. ph

MTV Berg II 0

TSV Peißenberg 7

Tore: 0:1 (6.) Reich, 0:2 (11.) Reich, 0:3 (23.) Schned, 0:4 (41.) Jungmann, 0:5 (45.+1) Jungmann, 0:6 (49.) Weckerle, 0:7 (51.) Jungmann. Schiedsrichter: Alexander Strobel (BSC Oberhausen). Zuschauer: 70.

Wer so lange im Trainergeschäft dabei ist wie Bodo Nusser, der lässt sich auch von einem 7:0-Kantersieg, wie ihn sein TSV Peißenberg beim MTV Berg II eingefahren hat, nicht täuschen. „Der Gegner hatte C-Klassen-Niveau“, betonte er. Aufgrund diverser Nebenjobs auf dem Oktoberfest sowie einiger Urlaube brachte die Berger Bezirksliga-Reserve lediglich eine Rumpfelf auf den Platz. Die Peißenberger hatten leichtes Spiel. „Das war nicht mehr, als ein besseres Trainingsmatch“, sagte Nusser. G

eorg Reich, der überraschend doch zur Verfügung stand, brachte den TSV mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Als Peißenberg kurz nach der Halbzeitpause bereits 7:0 führte, gewährte Nusser seinen Stammkräften eine Verschnaufpause, wechselte unter anderem Reich und Dreifach-Torschütze Johannes Jungmann aus. „Schön, wenn man auch einmal denjenigen Spielzeit geben kann, die sonst oft lange Zeit draußen sitzen.“ Der Spielfluss des TSV litt jedoch unter der Rotation. Bis zum Schlusspfiff gelang kein Treffer mehr. Möglich wäre ein noch deutlicher Erfolg laut Nusser ohne weiteres gewesen. „Wenn es 15:0 ausgeht, darf sich auch niemand beschweren“, unterstrich er. Doch der letzte Pass kam nicht mehr an. Aber sei’s drum. Als Aufsteiger bleibt der TSV im Rennen um die Spitzenplätze. „So kann’s gern weitergehen.“ nutz

SV Krün 3

ASV Eglfing 2

Tore: 1:0 (30.) Albrecht 1:1 (38.) Heringer, 2:1 (65.) Langer, 2:2 (80.) Hutter, 3:2 (90.) Albrecht. Schiedsrichter: Xaver Fabisch (JFG Staffelsee). Zuschauer: 70.

Die Stimmung bei Dennis Destek war im Keller. Verständlich, hatten er und seine Eglfinger doch gegen den SV Krün erneut eine Niederlage eingesteckt – und dabei den entscheidenden Treffer in der Schlussminute kassiert. Die Entstehung ist besonders bitter. Bei einer eigenen Ecke wollten die Eglfinger ihrerseits den Last-Minute-Sieg erzwingen. Doch fingen sie sich stattdessen einen Konter. „Unclever angestellt“, sagte Destek, der zu diesem Zeitpunkt bereits selbst als Spieler auf dem Platz stand. „Das allein zeigt schon, mit welchen personellen Voraussetzungen wir nach Krün gefahren sind.“ Doch auch mit einer Rumpfelf schnupperte der ASV am Sieg. Chancen erspielte er sich reichlich. Zu mehr als den beiden Treffern durch Matthias Heringer und Andreas Hutter sollte es aber nicht reichen. nutz