A-Klasse 6/8/9: Bernried und Raisting II bauen Tabellenführung aus - Antdorf und Pähl Letzter

Angriff erfolgreich gestoppt: Pähls Torwart Alexander Schmid hat hier den Ball vor Hohenpeißenbergs Florian Goldbrunner sicher. Sein Team verliert trotzdem 0:3. Foto: RUder © RUder

In der A-Klasse 6 gewinnt der SV Bernried in Herrsching. Die SG Söcking/Starnberg revanchiert sich gegen Seeshaupt. SV Eberfing verliert in Habach.

A-Klasse 6

Die Erfolgsserie des SV Bernried in der A-6 geht weiter. Im Auswärtsspiel beim TSV Herrsching ließ sich das Team von Coach Florian Schindler auch von einem Rückstand nicht beeindrucken. Nur wenige Minuten später – nach den Saisontoren fünf und sechs von Nicolas Dolderer – lag der SVB schon wieder vorn. Seine bis dato höchste Saisonniederlage musste der FC Seeshaupt mit dem 0:7 gegen die SG Söcking hinnehmen. Das Hinspiel hatte der FC noch mit 2:0 gewonnen.

TSV Herrsching 1 SV Bernried 3

Tore: 1:0 (11.) Sandro Pasalic, 1:1 (12.) Nicolas Dolderer, 1:2 (15.) Nicolas Dolderer, 1:3 (44.) Lennart Dolderer. Gelbe Karten: Herrsching 2, Bernried 3. Schiedsrichter: Mahmoud Adlouni. Zuschauer: 25.

SG Söcking/Starnberg 7 FC Seeshaupt 0

Tore: 1:0 (11.), 2:0 (15.) und 3:0 (23.) Dominik Schäffler, 4:0 (37.) Frederik Specht, 5:0 (43.) Tim Barth, 6:0 (85.) Frederik Specht, 7:0 (89.) Domik Schäffler. Gelbe Karten: Seeshaupt 1. Schiedsrichter: Paul Stichnoth. Zuschauer: 53.

A-Klasse 8

Im Kellerduell der A-Klasse 8 gab’s am Wochenende einen klaren Sieger: den TSV Hohenpeißenberg, der damit die rote Laterne abgab. Und zwar an Gegner TSV Pähl, der sich in der Partie gleich zwei rote Karten einhandelte. Ebenfalls klar endete die Partie in Herzogsägmühle. Der SV gewann 5:2 gegen den Tabellenzweiten Haunshofen. Das freut Spitzenreiter Raisting II, der seinen Vorsprung auf vier Punkte ausbaute.

TSV Hohenpeißenberg 3 TSV Pähl 0

Tore: 1:0 (55.) Matthias Rohrmoser, 2:0 (81.) Roman Greiner, 3:0 (84.) Matthias Rohrmoser. Gelbe Karten: Hohenpeißenberg 4, Pähl 1. Rote Karten: Pähl: Andreas März (81.), Tim Liesske (89.). Schiedsrichter: Uwe Melzer. Zuschauer: 50.

SV Herzogsägmühle 5 SV Haunshofen 2

Tore: 1:0 (27.) Hassan Bah (Elfmeter), 2:0 (34.) Tony Tarelagha, 2:1 (53.) Andreas Steigenberger (Elfmeter), 2:2 (56.) Christian Schuster (Elfmeter), 3:2 (61.) Hassan Bah, 4:2 (73.) Waheed Eshagh, 5:2 (90.+4) Tony Tarelagha. Gelbe Karten: Herzogsägmühle 4, Haunshofen 3. Schiedsrichter: Walter Bretthauer. Zuschauer: 55.

SV Raisting II 2 SV Wessobrunn 1

Tore: 0:1 (5.) Jannik Gerg, 1:1 (61.) Benedikt Stechele, 2:1 (69.) Benedikt Stechele. Gelbe Karten: Raisting 1. Schiedsrichter: Stefan Rießenberger. Zuschauer: 65.

A-Klasse 9

Umkämpft sind die vorderen Plätze in der A-Klasse 9. Das musste der SV Polling II bei der Partie gegen den Spitzenreiter, die SG Hungerbach, erfahren. Durch die Niederlage (siehe Bericht oben) fällt das Team auf Rang vier zurück. Denn die Reserve des ASV Habach zog durch ihren Sieg gegen Eberfing punktemäßig gleich, hat aber das bessere Torverhältnis. Weiterhin frustrierend bleibt die Saison für den ASV Antdorf II: Das Team kassierte die neunte Niederlage im neunten Spiel.

ASV Habach II 4 SV Eberfing 1

Tore: 0:1 (34.) Dominik Ehrenberg, 1:1 (41.) Florian Wiedemann, 2:1 (52.) Florian Neuschl, 3:1 (64.) Felix Wörmann (Elfmeter), 4:1 (73.) Florian Neuschl. Gelbe Karten: Habach 1, Eberfing 1. Schiedsrichter: Danijel Misic. Zuschauer: 45.

ASV Antdorf II 1 FC Penzberg II 3

Tore: 1:0 (22.) Daniel Hösl, 1:1 (55.) Erduan Abdyli, 1:2 (59.) Tarik Tüfekei (Elfmeter), 1:3 (65.) Andreas Franke. Gelbe Karten: Antdorf/Iffeldorf 1. Schiedsrichter: Josef Feirer. Zuschauer: 30 .