Wessobrunn trotz Unentschiedens weiter Tabellenführer - Rott gewinnt

In der A-Klasse 8 konnte der TSV Rott/Lech durch einen Sieg gegen den SC Böbing den Abstand auf Tabellenführer SV Wessobrunn auf einen Punkt verringern. Der Spitzenreiter holte beim TSV Altenstadt II nur ein 1:1.

TSV Altenstadt II - SV Wessobrunn 1:1

Trotz des mageren Unentschiedens gelang es dem SV Wessobrunn, die Tabellenspitze der A-Klasse 8 zu verteidigen. Den Wessobrunnern, die laut ihrem Trainer Stephan Kopp stark ersatzgeschwächt antraten, gelang es in der ersten Halbzeit nicht, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Daher habe die Altenstadter Reserve in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel gehabt. Der neu zusammengestellten Elf der Wessobrunner fiel es merklich schwer, ein geordnetes Kombinationsspiel aufzuziehen. Zudem bereitete den Gästen der nach Kopps Ansicht große Platz in Altenstadt Probleme. Besser wurde es erst nach der Halbzeit, als die – noch immer angeschlagenen – Leistungsträger ins Spiel kamen. Mit Top-Torjäger Benjamin Wild sowie Florian Rieger wurden die Aktionen der Gäste zwingender. Trotz starker zweiter Halbzeit gerieten die Wessobrunner 15 Minuten vor dem Ende in Rückstand. Der Ärger darüber war aber nur von kurzer Dauer. Nur drei Minuten später war es Wild, der zum 1:1 traf. Es war der 15. Saisontreffer für den SVW-Stürmer. Kurz vor Schluss hatte Tobias Estermaier dann die Chance zum Wessobrunner Sieg, als er frei vor dem Altenstädter Tor auftauchte. Den Treffer „hat er leider nicht gemacht, er wäre aber auch nicht verdient gewesen“, sagte Kopp. Am kommenden Wochenende tritt seine Mannschaft gegegen den abgeschlagenen und noch sieglosen Tabellenletzten, den TSV Finning II, an. „Da sind drei Punkte Plicht“, so Kopp, der dann hofft, in personellwer Hinsicht wieder aus dem Vollen schöpfen zu können.

Tore: 1:0 (76.) Stadler, 1:1 (79.) Wild.

Schiedsrichter: Ernst Stefani (FT Jahn Landsberg)

Zuschauer: 50

TSV Rott/Lech - SC Böbing 3:0

Wie der Konkurrent aus Wessobrunn hatte auch der SC Böbing mit Personalproblemen zu kämpfen. So musste unter anderem ein Spieler der AH aushelfen. Der Sieg des Tabellenzweiten war nach Ansicht von SC-Trainer Georg Schwaller verdient. Dennoch habe sich seine Mannschaft „wacker geschlagen“, so Schwaller. Trotz ansprechender Leistung lagen die Böbinger zur Halbzeit mit 0:2 in Rückstand, was laut Schwaller auch an der effektiven Chancenverwertung der Rotter lag. Auch wenn die Gastgeber nach der Pause auch noch das 3:0 erzielten, war es für den SC keine „drastische Niederlage“, so Schwaller. Dem Coach zufolge wurde das Spiel durch Kleinigkeiten entschieden, Deswegen seien die Rotter „auch Zweiter und nicht wir“. Die Böbinger stehen nach der zweiten Niederlage in Folge weiter auf dem sechsten Rang. Für die verbleibenden vier Saisonspiele hofft Schwaller, dass der eine oder andere verletzte Spieler wieder fit wird und damit die Personalprobleme des SC Böbing ein wenig geringer werden.

Tore: 1:0 (9.) Storch, 2:0 (37.) Storch, 3:0 (50.) Hofmann

Schiedsrichter: Michael Stahl (TSV Fürstenfeldbruck West)

Zuschauer: 55.