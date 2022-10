A-Klasse 9: SGH fegt SV Polling II im Topspiel vom Platz - „Ich bin nicht traurig, sondern stolz.“

Von: Andreas Mayr

Ein weiterer Schritt Richtung Aufstiegsrunde: Ludwig Immersperger (rechts) und die SG Hungerbach festigten mit dem 4:0 über den SV Polling II (hier Julian Kraus, l.) die Tabellenführung in der A-Klasse 9. Foto: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Die SG Hungerbach gewinnt das Spitzenspiel gegen die Reserve vom SV Polling deutlich und ist nun alleiniger Spitzenreiter der A-Klasse 9.

Oberhausen – Den Weg zu den Edelfans wollte sich Bodo Berger auf keinen Fall sparen. Sind sie doch weit mehr als Maskottchen und Antreiber für seine Pollinger. Die Männer, Frauen und Kinder trugen Schals in Weiß-Schwarz und blieben auch bis zu den bitteren letzten Momenten im Derby gegen die SG Hungerbach. Mit 0:4 hatte der SV Polling II in der A-Klasse 9 verloren. Und doch verbreitete Trainer Berger nach dem Abpfiff nur gute Laune: „Ich bin überhaupt nicht traurig, sondern persönlich wahnsinnig stolz.“ Hoppala, was ist da denn los?

Nun, die Tabelle versprach ein Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter, beide mit 18 Zählern. Die neue Fußball-Zweisamkeit aus Oberhausen und Huglfing hatte man dort oben erwartet. Aber Polling II, das ständig nur nach dem Klassenerhalt trachtet und vorige Saison Zwölfter war? „Überraschungsmannschaft“, raunte vorige Woche Habach-Trainer Stefan Fuchs. Nicht ganz, wirft Bodo Berger ein. Die Rückrunde im Frühjahr 2022 war ein Fingerzeig. Fünf Siege und zwei Unentschieden gelangen der SVP-Reserve. Am Ende verlor sie zweimal, als sie schon gerettet war. Der Aufwärtstrend „hat sich angedeutet“, betont Berger. In Oberhausen, in der Hungerbach-Arena, war seine Mannschaft allerdings diesmal chancenlos.

Neun Spieler fehlten im Vergleich zum Hinspiel - SVP II Trainer Berger: „Wir müssen von Sonntag zu Sonntag eine andere Mannschaft aufstellen“

Tobias Tandler, Verteidiger bei den Hungerbachern, humpelte irgendwann gen Tennisplatz, um dort einen verschossenen Ball zu holen. In Halbzeit eins hatte er sich am Oberschenkel verletzt. Tandler merkte an, wie sich das Pollinger Team im Vergleich zum Hinspiel verändert hatte. Neun Fußballer vom 4:2-Coup im August fehlten. „Überhaupt keine Ausrede“, stellt Berger klar. Aber eine Erklärung. „Wir müssen von Sonntag zu Sonntag eine andere Mannschaft aufstellen.“ Jürgen Feistl, einer von zwei Trainern der SG, nahm die Schmach von damals als Motivation. „Unser schlechtestes Spiel“, betont er. Seither ist viel passiert in den Dörfern am Hungerbach. Erste und zweite Mannschaft (C-Klasse) stehen auf Platz eins ihrer Ligen, an die 30 Mann kämpfen im Training um Stammplätze, Verlieren ist zur Ausnahme geworden. Selbst Ausfälle, wie am Samstag, „können wir gut kompensieren“, lobt Feistl.

Mit Peter Müller betreut er die jungen Hungerbacher, nicht einer ist älter als 30. Bei der Schmelze beider Klubs war das der entscheidende Faktor. Die einen kannten Feistl, die anderen Müller, und untereinander kannten sich eh alle. „Gut, dass wir zwei Trainer sind“, sagt Jürgen Feistl, genannt Jimmy. Das nimmt Spannung. Es gibt nun nicht mehr die Huglfinger und die Oberhausener. „Wir sind Hungerbach – Aus, Amen, Basta“, stellt Feistl klar. So spielen sie auch, gemeinschaftlich und offensiv. Was mit dem Dämpfer in Polling begann, sieht längst nach schönem A-Klassen-Fußball aus.

SG Hungerbach-Coach Jürgen Freistl: „Die Jungs geben alles, haben in jedem Spiel sehr sehr viel Leidenschaft. Ich mache das Geschäft schon sehr lange, aber dieser Teamspirit ist sensationell“

Im Zentrum sorgt die Achse um Rückkehrer Maximilian Tafertshofer (aus Habach) und Doppel-Torschütze Jonas Listle für Sicherheit. Über Außen machten Daniel Höhle und Ludwig Immersperger (Schütze zum 4:0) ordentlich Betrieb. Mitten drin kehrte Torjäger und Offensivmotor Tobias Schüller nach vier Wochen Verletzungspause zurück. Nach 20 starken Minuten inklusive Führung von Jonas Listle kam Hektik ins Spiel der Hungerbacher inklusive Diskussion mit außen.

Das Chaos legte sich zur Pause – und die SG kombinierte sich zu weiteren Toren gegen diesmal chancenlose Pollinger. Deren Trainer wollte aber eines anmerken: „Die Jungs geben alles, haben in jedem Spiel sehr sehr viel Leidenschaft. Ich mache das Geschäft schon sehr lange, aber dieser Teamspirit ist sensationell.“ Als Lohn winkt der Klassenerhalt samt Meisterrunde. Da wollen sich beide Teams wiedersehen. Wenn auch mit höchst unterschiedlichen Zielen.