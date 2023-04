A-Klasse: SV Raisting II kassiert erste Niederlage - SG Hungerbach verliert Tabellenführung

Am Boden: Der SV Wessobrunn kassierte im Heimspiel der Abstiegsrunde gegen Reichling eine 2:5-Niederlage. In dieser Szene wurde Yannik Gerg jedoch durch ein Foul niedergestreckt. Übeltäter Fabian Quartal (Nummer 15) sieht hierfür die gelbe Karte. Foto: ruder © ruder

Spannend geht es in der Gruppe D der Meisterrunde zu: Vier Mannschaften sind nur durch einen einzigen Punkt getrennt.

Vorrundenmeister SV Raisting II handelte sich beim 2:3 in Herzogsägmühle die erste Niederlage ein. Die SG Lechsee hat durch das 4:0 gegen Wildsteig/Rottenbuch II die Tabellenspitze erklommen. Noch nicht in Gänge kommt der SV Bernried, der sich mit dem 2:3 zu Hause gegen Finning die zweite Niederlage in Folge einhandelte. Die SG Hungerbach verspielte beim 3:3 in Grainau in letzter Minute den Sieg und musste die Tabellenführung an den TSV Murnau II abgeben. In der Abstiegsrunde fuhren der SV Reichling (5:2 in Wessobrunn), der TSV Pähl (2:1 in Steingaden), der SC Böbing (5:3 beim FC Penzberg II) und der SV Eberfing (4:2 gegen Höhenrain II) jeweils drei Punkte ein. Für Böbing und Eberfing war es bereits der zweite Sieg in der Abstiegsrunde.

Meisterrunden

SV Bernried 2:3 TSV Finning

Tore: 0:1 (6.) Domenik Lindner, 1:1 (54.) Benedikt Ischwang, 1:2 (67.) Tobias Geier, 1:3 (87.) Maximilian Degle, 2:3 (89.) Benedikt Ischwang. Gelbe Karten: Bernried 2, Finning 3. Gelb-rote Karte: Finning: Johannes Grunow (75.). Schiedsrichter: Alexander Craciun. Zuschauer: 40.

SV Herzogsägmühle 3:2 SV Raisting II

Tore: 1:0 (8.) Hassan Bah, 1:1 (22.) Zeno Schwab, 2:1 (38.) Hassan Bah, 2:2 (45.) Ramon Meßner, 3:2 (48.) Waheed Esagh. Gelbe Karten: Herzogsägmühle 2, Raisting 0. Schiedsrichter: Klaus Stülpner. Zuschauer: 80.

SG Lechsee 4:0 Wildsteig/Rottenbuch II

Tore: 1:0 (15.) Christian Lory, 2:0 (44.) Adrian Natzeder, 3:0 (86.) Josef Bayrhof, 4:0 (90.) Lukas Zugmaier. Gelbe Karten: Lechsee 4, Wildsteig/Rottenbuch 2. Schiedsrichter: Mustafa Alp. Zuschauer: 100.

1. FC Garmisch-P. II 1:1 SV Polling II

Tore: 1:0 (34.) Adrian Vocaj (Elfmeter), 1:1 (36.) Jakob Fendt. Gelbe Karten: Garmisch 1, Polling 1. Schiedsrichter: Walter Timm. Zuschauer: 25.

SC Eibsee Grainau 3:2 SG Hungerbach

Tore: 0:1 (3.) Dominik Reindl, 1:1 (6.) Andreas Grasegger, 1:2 (19.) Dominik Reindl, 2:2 (35.) Stefan Bilz, 2:3 (77.) Lukas Strobl, 3:3 (90.) Stefan Bilz. Gelbe Karten: Grainau 1, Hungerbach 2. Schiedsrichter: Christian Zeilbeck. Zuschauer: 40.

ASV Habach II 1:2 TSV Murnau II

Tore: 1:0 (17.) Benedikt Buchner, 1:1 (38.) Adrian Voß, 1:2 (52.) Florian Kollmann. Gelbe Karten: Habach 1, Murnau 2. Schiedsrichter: Mario Ebenroth. Zuschauer: 77.

Abstiegsrunden

SV Wessobrunn-H. 2:5 SV Reichling

Tore: 0:1 (1.) Raphael Seelau, 0:2 (20.) Raphael Seelau, 0:3 (23.) Jonathan Seelau (Elfmeter), 0:4 (55.) Elias Socher, 0:5 (78.) Raphael Seelau, 1:5 (75.) Tobias Estermaier, 2:5 (83.) Florian Rieger (Elfmeter). Gelbe Karten: Wessobrunn 2, Reichling 3. Zeitstrafe: Wessobrunn: Alois Glaser (45.).

FC Penzberg II 3:5 SC Böbing

Tore: 0:1 (5.) Fabian Kees, 1:1 (11.) Samir Azizi, 2:1 (12.) Andreas Franke, 2:2 (18.) Simon Kees, 2:3 (37.) Fabian Kees, 2:4 (39.) Fabian Kees, 2:5 (56.) Dominik Schuster, 3:5 (80.) Denny Krämer. Gelbe Karten: Penzberg 0, Böbing 2. Schiedsrichter: Piet Fentross. Zuschauer: 35.

TSV Oberammergau 4:2 SG Antdorf/Iffeldorf II

Tore: 1:0 (8.) Nanno Hensold, 2:0 (21.) Nanno Hensold, 3:0 (25.) Florian Noll, 3:1 (39.) Christian Wagner, 3:2 (90.+5) Sebastian Heinze (Elfmeter), 4:2 (90.+6) Manuel Loch. Gelbe Karten: Oberammergau 2, Antdorf/Iffeldorf 1. Schiedsrichter: Dragan Dekic. Zuschauer: 55.

TSV Steingaden 1:2 TSV Pähl

Tore: 0:1 (28.) Simon Müller (Elfmeter), 0:2 (57.) Markus Bernhard, 1:2 (74.) Elias Bauer. Gelbe Karten: Steingaden 0, Pähl 1. Schiedsrichter: Robert Wexenberger. Zuschauer: 80.

TSV Ingenried 1:1 TSV Altenstadt II

Tore: 1:0 (3.) Moritz Vetter, 1:1 (14.) Ludwig Hoffmann. Gelbe Karten: Ingenried 2, Altenstadt 3. Zeitstrafen: Ludwig Hoffmann (63.), Lukas Salzmann (90.+4). Gelb-rote Karte: Altenstadt: Ludwig Hoffmann (90.+4). Schiedsrichter: Francesco Bibbo. Zuschauer: 30.

SV Ohlstadt II 3:2 FC Seeshaupt

Tore: 0:1 (6.) Florian Weber (Eigentor), 1:1 (15.) Maximilian Purkart, 2:1 (72.) Johannes Fischer (Elfmeter), 2:2 (83.) Sebastian Pechatzek, 3:2 (87.) Christoph Mayr. Gelbe Karten: Ohlstadt 0, Seeshaupt 3. Schiedsrichter: Nico Rahm. Zuschauer: 30.

SV Eberfing 4:2 FSV Höhenrain II

Tore: 1:0 (10.) Josef Brunner, 1:1 (17.) Andreas Schaller (Elfmeter), 2:1 (45.) Alexander Sperl, 3:1 (47.) Josef Brunner, 3:2 (65.) Florian Brücklmeier, 4:2 (82.) Florian Hoiß. Gelbe Karten: Eberfing 1, Höhenrain 1. Schiedsrichter: Finn Meister. Zuschauer: 50.