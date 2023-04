A-Klasse: Steeg-Dreierpack bei Raistings Sieg – Böbing souverän

Zurück an alter Wirkungsstätte: Haunshofens Korbinian Steigenberger musste im Gastspiel in Raisting mit seiner Mannschaft eine Niederlage einstecken. © Ruder

Ein Dreierpack von Justin Steeg hat dem SV Raisting II einen wichtigen Sieg gebracht, doch auch die SG Lechsee gewinnt weiter. Der Überblick.

Landkreis Schongau – In der Meisterrunde D haben sich der SV Raisting II (4:2 im Heimspiel gegen den SV Haunshofen) und die SG Lechsee (3:1 gegen Herzogsägmühle) an der Tabellenspitze ein wenig abgesetzt. Treffsicher war Raistings Justin Steeg, der im Topspiel drei der vier Treffer für sein Team erzielte. In der Gruppe E hat die SG Hungerbach durch das 2:2 im Heimspiel gegen den ASV Habach II im Kampf um den direkten Aufstiegsplatz an Boden auf den TSV Murnau II verloren, der beim SV Polling II einen 7:1-Kantersieg feierte. In der Abstiegsrunde kann der SC Böbing die Saison im Grunde schon abhaken: Nach dem 3:0 bei Altenstadt II rangiert der SC mit 13 Zählern Vorsprung auf den Abstiegsplatz an der Spitze. Der TSV Ingenried verspielte beim 2:3 gegen den FC Megas Garmisch eine 2:0-Führung und ist damit in gefährliche Nähe zum Abstiegsplatz sechs gerutscht. Der TSV Pähl fuhr in der Abstiegsrunde mit dem 2:1 in Apfeldorf den dritten Sieg in Folge ein.

Meisterrunden

SG Stoffen/Lengenfeld 6 – SV Bernried 2

Tore: 1:0 (2.) Pascal Völk, 2:0 (6.) Maximilian Schmelcher, 3:0 (14.) Johannes Förstl, 3:1 (45.) Nicolas Dolderer (Elfmeter), 4:1 (55.) Florian Krauße, 5:1 (75.) Maximilian Schmelcher, 5:2 (78.) Nicolas Dolderer, 6:2 (89.) Benedikt Häring. Gelbe Karten: Stoffen/Lengenfeld 2, Bernried 2. Zeitstrafe: Stoffen/Lengenfeld: Daniel Höflmair (32.). Schiedsrichter: Fatih Bircan. Zuschauer: 50.

SV Raisting II 4 SV Haunshofen 2

Tore: 1:0 (15.) Justin Steeg, 2:0 (27.) Zeno Schwab, 2:1 (65.) Christian Schuster, 3:1 (73.) Justin Steeg, 3:2 (84.) Christian Schuster (Elfmeter), 4:2 (90.+3) Justin Steeg. Gelbe Karten: Raisting 2, Haunshofen 0. Zeitstrafe: Haunshofen: Andreas Tafertshofer (90.+2). Schiedsrichter: Stefan Rießenberger. Zuschauer: 80.

SG Lechsee 3 – SV Herzogsägmühle 1

Tore: 1:0 (25.) Josef Bayrhof, 2:0 (30.) Michael Osterried, 3:0 (33.) Adrian Natzeder, 3:1 (63.) Hassan Bah. Gelbe Karten: Lechsee 5, Herzogsägmühle 6. Schiedsrichter: Tobias Hennig. Zuschauer: 100.

FC Wildsteig/Rottenbuch II 0 TSV Burggen 2

Tore: 0:1 (52.) Max Höfler, 0:2 (65.) Andreas Baumer. Gelbe Karten: Wildsteig/Rottenbuch 1, Burggen 4. Schiedsrichter: Martin Leirer. Zuschauer: 70.

SG Hungerbach 2 ASV Habach II 2

Tore: 1:0 (3.) Jonas Listle, 2:0 (24.) Dominik Reindl, 2:1 (45.+5) Benedikt Buchner, 2:2 (55.) Benedikt Buchner. Gelbe Karten: Hungerbach 1, Habach 2. Zeitstrafe: Hungerbach: Jonas Listle (84.). Schiedsrichter: Uwe Melzer. Zuschauer: 120.

SV Polling II 1 TSV Murnau II 7

Tore: 0:1 (10.) Gabriel Göschel, 0:2 (13.) Christoph Stelzl, 0:3 (19.) Florian Kollmann, 0:4 (22.) Adrian Voß, 0:5 (25.) Gabriel Göschel, 0:6 (33.) Davide Adamo, 1:6 (50.) Tobias Niederleitner, 1:7 (72.) Vitus Wagensonner. Gelbe Karten: Polling 1, Murnau 1. Gelb-rote Karte: Polling: Vinzenz Mayr (67.). Schiedsrichter: Finn Meister. Zuschauer: 75.

Abstiegsrunden

SV Wessobrunn 0 TSV Hohenpeißenberg 2

Tore: 0:1 (21.) Maximilian Greiner, 0:2 (75.) Maximilian Greiner. Gelbe Karten: Wessobrunn 1, Hohenpeißenberg 2. Schiedsrichter: Max Staltmeier. Zuschauer: 60.

SV Apfeldorf 1 – TSV Pähl 2

Tore: 0:1 (4.) Matthias Klein, 0:2 (74.) Darius Lepsa, 1:2 (90.) Steven Filser (Elfmeter). Gelbe Karten: Apfeldorf 1, Pähl 5. Zeitstrafen: Apfeldorf: Mathias Schamper (90.+1), Pähl: Mathias Furtner (90.). Schiedsrichter: Fatih Bircan. Zuschauer: 40.

FC Dettenschwang 3 TSV Steingaden 3

Tore: 0:1 (6.) Roman Resch, 0:2 (21.) Niklas Doser, 1:2 (30.) Christoph Dollinger, 2:2 (36.) Martin Wenninger, 2:3 (52.) Matthias Weindl, 3:3 (62.) Matthias Weichart. Gelbe Karten: Dettenschwang 2, Steingaden 1. Schiedsrichter: Roman Lars Frost. Zuschauer: 60.

Kein Durchkommen: Die Spieler des TSV Bernbeuren (in weißen Trikots) suchten vergeblich nach einer Lücke in der Kinsauer Abwehr. Foto: wieland © Wieland

TSV Bernbeuren II 1 TSV Tutzing 1

Tore: 0:1 (17.) Lukas Kammerlocher, 1:1 (45.) Florian Bittner. Gelbe Karten: Bernbeuren 1, Tutzing 2. Schiedsrichter: Hermann Keil. Zuschauer: 70.

SG Antdorf/Iffeldorf II 1 – FC Mittenwald 3

Tore: 1:0 (39.) Sebastian Heinze, 1:1 (44.) Josef Gerstmeir, 1:2 (71.) Damir Jakirlic, 1:3 (75.) Maximilian Tauwald. Gelbe Karten: Antdorf/Iffeldorf 1, Mittenwald 0. Rote Karte: Antdorf/Iffeldorf: Sebastian Heinze (75.). Schiedsrichter: Nico Rahm. Zuschauer: 40.

TSV Altenstadt II 0 SC Böbing 3

Tore: 0:1 (18.) Roman Steiner, 0:2 (40.) Fabian Kees, 0:3 (77.) Andreas Wörmann. Gelbe Karten: keine. Schiedsrichter: Tobias Barth. Zuschauer: 50.

TSV Ingenried 2 FC Megas Garmisch-P. 3

Tore: 1:0 (19.) Alexander Schweiger, 2:0 (43.) Stefan Schweiger, 2:1 (45.) Yassine Ouchaoui (Elfmeter), 2:2 (72.) Christian Eke (Elfmeter), 2:3 (76.) Abdulsalam Mehamedaman. Gelbe Karten: Ingenried 5, Megas 4. Schiedsrichter: Memet Omput. Zuschauer: 50.

FC Seeshaupt 1 – MTV Berg II 0

Tor: 1:0 (66.) Mario Luna Garcia. Gelbe Karten: Seeshaupt 1, Berg 0. Schiedsrichter: Ioannis Pavlidis. Zuschauer: 35.

SV Eberfing 1 SV Ohlstadt II 3

Tore: 0:1 (20.) Maximilian Purkart, 1:1 (24.) Martin Plonner, 1:2 (27.) Korbinian Sachse, 1:3 (83.) Markus Obermüller. Gelbe Karten: Eberfing 1, Ohlstadt 0. Schiedsrichter: Petrit Kamaj. Zuschauer: 75.