„Vom Kader reicht es aktuell nicht“: Höhenrain II steigt ab – Berg II hält trotz Klatsche die Klasse

Von: Kilian Drexl

Auch im nächsten Jahr Liga-Konkurrenten: Der SV Ohlstadt II und der MTV Berg II. (Foto-Archiv) © Tamara Rabuser

Der SV Ohlstadt II gewinnt gegen die Reserve des FSV Höhenrain, die im nächsten Jahr in die B-Klasse muss. Der MTV Berg II bleibt dadurch in der Liga.

SV Ohlstadt II – FSV Höhenrain II 2:0 (1:0)

Einen Spieltag vor Saisonende steht es in der A-Klassen-Abstiegsrunde Gruppe R nun endgültig fest: Die Reserve des FSV Höhenrain II ist abgestiegen, muss den Gang in die B-Klasse antreten. „Den Charaktertest haben wir heute zwar bestanden, aber vom Kader her reicht es aktuell dann halt einfach nicht“, musste der verletzte Spielertrainer Ignaz Eisele schweren Mutes zugeben. Die Höhenrainer mussten in Ohlstadt insgesamt ohne zehn Spieler auskommen und traten mit einem gelernten Feldspieler im Kasten an.

Für das Abstiegsendspiel hatte sich der FSV aufgrund der Personalnot sogar noch mit zwei Akteurinnen aus der Damenmannschaft verstärkt. Am Ende reichte es trotzdem nicht für drei Punkte. Maxi Mayer fälschte schon ganz früh in der Partie einen Ohlstädter Abschluss unglücklich ins eigene Netz ab. So rannten die Gäste lange dem Rückstand hinterher und konnten diesen auch nach dem Seitenwechsel nicht mehr umbiegen. Andreas Wunder entschied die Begegnung mit einem traumhaft getreten direkten Freistoß. „Dann starten wir halt nächste Saison wieder von neu“, meinte Eisele trotzig. (kd)

Tore: 1:0 Mayer (4., Eigentor), 2:0 Wunder (61.) – Zeitstrafe: Götzinger/Höhenrain (78.)

SV Eberfing – MTV Berg II 5:1 (4:0)

Weil die Höhenrainer Reserve im Parallelspiel gegen Olching II unterlag, ist die zweite Mannschaft des MTV Berg vor dem Abstieg in die B-Klasse gerettet. Auch wenn sie am Sonntag gegen Tabellenführer Eberfing selbst nicht allzu viel dazu beitrug, durfte sich die Mannschaft von Trainer Djoko Kalaba am Ende über den Klassenerhalt freuen. Der Spitzenreiter präsentierte sich in der ersten Halbzeit überlegen und stellte durch Tore von Martin Plonner und Alexander Sperl früh auf 2:0. Direkt nach dem Anstoß nutzte Eberfings Florian Hoiß eine Unaufmerksamkeit in den Berger Reihen und legte sofort den dritten Treffer nach.

„Da war das Spiel dann leider schon früh entschieden“, musste Kalaba feststellen. Nachdem Dominik Bamgratz den 4:0-Pausenstand hergestellt und Toptorjäger Plonner nach dem Seitenwechsel eine Ecke zu seinem zweiten Treffer des Tages eingeköpft hatte, durfte sich Kalaba doch noch über einen Lichtblick freuen: Nach einem schönen Spielzug gelang Martin Pernerstorfer der Ehrentreffer. (kd)

Tore: 1:0 Plonner (13.), 2:0 Sperl (18.), 3:0 Hoiß (19.), 4:0 Bamgratz (33.), 5:0 Plonner (49.), 5:1 Pernerstorfer (65.)