Achse Siegert-Erten schlägt zu: Penzberg springt auf Rang 3

Wenig überzeugend, aber effektiv

von Roland Halmel schließen

Der FC Penzberg hat sich im Heimspiel gegen den krisengeschüttelten SC Fürstenfeldbruck keine Blöße gegeben. Am Samstag gewann das Team von Interimstrainer Sepp Siegert mit 3:0 (1:0). Durch den neunten Saisonerfolg verbesserten sich die Penzberger in der Tabelle auf den dritten Platz. Richtig überzeugen konnte der FCP jedoch nur phasenweise.

„Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit dem Spiel nicht“, urteilte Penzbergs Interimscoach Sepp Siegert nach dem erfolgreichen Auftakt der Rückrunde. Das Positive an dem Auftritt: „Wir waren heute sehr effektiv“, sagte Siegert. Seine Mannen hatten vor allem in der ersten Hälfte einige Probleme mit dem Tabellenelften. Die durch den Ausfall von Marco Wirtl neu zusammengestellte Abwehr der Hausherren, brauchte einige Zeit, um sich auf die ballsicheren Brucker einzustellen. Marcel Berger (8.) verzeichnete auch gleich eine Großchance für die Gäste. Zehn Minuten später bremste Fabian Graf den frei vor den Kasten postierten Nickoy Ricter (18.) in letzter Sekunde. Dazwischen prüfte der stark spielende Sean Erten (12.) den jungen SCF-Keeper Fabian Mueske. Mitte des ersten Durchgangs gestalteten die Hausherren die Begegnung dann offen. FCP-Kapitän Maximilian Kalus (26.) hatte nach einem guten Angriff über die rechte Seite Pech: Sein 16-Meter Schuss verfehlte nur haarscharf das Tor. Wenig später glänzte Penzbergs Schlussmann David Salcher mit einer starken Parade bei einem abgefälschten Schuss von Ricter (28.). Im Gegenzug durfte dann der FCP jubeln, da Erten eine Maßflanke von Sepp Siegert junior, der nach seiner Rotsperre zurückgekehrt war, zum 1:0 über die Linie beförderte (30.). Bis zum Halbzeitpfiff passierte nur mehr wenig.

Auch im zweiten Spielabschnitt lief zunächst auf beiden Seiten nicht allzu viel zusammen. Nach einer Stunde schlugen die effektiven Penzberger dann jedoch erneut zu. Und wieder war es die Achse Siegert-Erten, die den SC Fürstenfeldbruck aushebelte. Siegerts genaues Zuspiel in die Schnittstelle versenkte Erten zum 2:0 (62.). Im Anschluss verpasste es Fürstenfeldbrucks Tobias Schöler mit seinem Kopfball, der an der Latte landete, die Partie noch mal spannend zu machen. Stattdessen sorgte Hannes Huber (70.), den Kalus auf die Reise geschickt hatte, mit seinem Kontertreffer zum 3:0 für die Entscheidung. Martin Leiß (75.) verpasste danach das vierte Tor, da sein Schuss noch von der Linie gekratzt wurde. Anschließend verwalteten die Gastgeber die Führung. Die Brucker bemühten sich zwar um Resultatsverbesserung, Zählbares kam dabei aber nicht heraus.

Quelle: fussball-vorort.de