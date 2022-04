Rückschlag im Aufstiegskampf: Ärgerliches Unentschieden für Habach

Von: Oliver Rabuser

Er hatte einen schweren Stand: Felix Habersetzer (blaues Trikot; hier im Zweikampf mit Tobias Seidl) wurde sehr oft regelwidrig gestoppt. © Oliver Rabuser

Der ASV Habach kommt beim TuS Holzkirchen II nicht über ein 1:1 hinaus. Ärgerlich waren aus Habacher Sicht auch einige Entscheidungen des Schiedsrichters.

Habach – Markus Vogt hätte am liebsten erstmal gar nichts gesagt; eine Nacht drüber geschlafen und dann in Ruhe die wesentlichen Essenzen dieser Partie aus seiner Warte kommentiert. Denn direkt nach Schlusspfiff, aus der Emotion heraus, besteht immer mal die Gefahr, dass die Ad-hoc-Aufarbeitung geradewegs zu dem Herren führt, der beim Habacher Gefolge in Ungnade gefallen war: Schiedrichter Hirad Aurahman.

Der Unparteiische vom FC Eichenau machte keineswegs alles falsch, verlor – mit kleineren Ausnahmen – auch nicht die Zügel aus den Händen. Und doch unterliefen Aurahman zwei maßgebliche Fehler, die letztlich zu einem aus Gäste-Sicht unbefriedigenden Spielausgang führten. Nach sechs Dreiern am Stück, war der ASV diesmal gezwungen, sich die Punkte mit dem TuS Holzkirchen II zu teilen.

ASV Habach muss sich auswärts mit 1:1 begnügen

Doch hatte der Unparteiische das 1:1 keineswegs im Alleingang zu verantworten. „Es ist schwierig, wenn du alle drei oder vier Tage performen musst“, nahm Vogt seine Eleven in Schutz. „Es ist eine bittere Stunde aber auch noch nichts verloren.“ Vogt weiß, dass die zwei nicht verbuchten Zähler in der Endabrechnung für Bauchschmerzen sorgen könnten. Doch waren die Habacher trotz frühem Führungstor nicht in der Lage, das Match zu entscheiden. Maximilian Nebl sorgte nach Hereingabe von Felix Habersetzer für den Vorsprung. Nachhaltig war der Treffer gleichwohl nicht. Der ASV kontrollierte Spiel und Ball, erspielte sich aber keine Großchancen. „Wir hätten mehr auf das 2:0 spielen und das Spiel ans sichere Ufer bringen müssen“, resümierte Vogt. „Irgendwann kommen dann halt die Nerven.“

Die Fragilität fußte auf einem Ausgleichstreffer, der selbst bei großzügiger Regelauslegung nicht hätte fallen dürfen. Peter Diepold wurde beim Versuch, den Ball an der Torauslinie abzuschirmen, unstreitig weggecheckt. Der Pfiff des Unparteiischen blieb aus. Zweiter Vorwurf an Aurahman: Er ahndete taktisches Geklüngel, nicht aber die Attacken gegen Felix Habersetzer, der auf dem Rasen in steter Regelmäßigkeit Probeliegen durfte.

Dennoch hätte Habach die Partie in der Schlussphase noch gewinnen können. Matthias Adelwart zielte aus sechs Metern zu zentral, Habersetzer beim Freistoß umso besser, aber da kam Keeper Markus Grünewald angeflogen und fischte den Ball aus dem Winkel. Grünewald mischte sich auch beim dicksten Ding ein: Feigl zog nach Finte mit links ab, der Ball wurde abgefälscht, dennoch bekam der Torwart noch die Fußspitze hin. Es war zum Verzweifeln – und kurz darauf war Schluss.

