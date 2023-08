„Es ging zuletzt nur nach oben“: Habacher Höhenflug endet in Wolfratshausen

Von: Oliver Rabuser

Diese Hürde konnten sie nicht überspringen: Die Habacher (in blauen Trikots, hier Michael Baumgartner) kassierten in Wolfratshausen die erste Niederlage dieser Saison. Foto: rabuser © rabuser

Der ASV Habach hat am 5. Spieltag das erste Mal in der Bezirksliga Süd verloren. Der BCF Wolfratshausen schlug den Aufsteiger deutlich.

Habach – Dass die Serie irgendwann reißen würde, war ebenso unstrittig wie der furiose Saisonstart. Weniger erwartbar war die Art und Weise, wie der ASV Habach von der Bezirksliga-Realität eingeholt werden würde. Vor allem aber in welcher Geschwindigkeit.

Die Elf von Markus Vogt ging im Spitzenspiel mit 0:4 (0:2) regelrecht unter, sie war beim BCF Wolfratshausen vollumfänglich chancenlos. Peter Diepold brachte es auf den Punkt. „Ist halt heut’ so“, entfuhr es dem Routinier in der Nachspielzeit, als der Ball wieder einmal ins Seitenaus kullerte, anstatt am Fuß des Mitspielers haftenzubleiben.

Auch der ASV-Coach wusste die Ereignisse einzuordnen. Es war kein Beinbruch, aber ein lehrreicher Spätnachmittag. „Es war uns völlig klar, dass dieser Tag kommen wird“, kommentierte Markus Vogt im Beisein seines Trainerkollegen Andi Hoiß die Abfuhr im Wolfratshausener Ortsteil Farchet. Unweit vom Ort des Geschehens erholte sich das Personal des Märchenwalds gerade von den vielen Besuchern und einem Rekord-Sommertag.

Im Stadion selbst passierte aus Habacher Sicht hingegen rein gar nichts Heldenhaftes. „Es war einfach zu wenig“, räumte Vogt ein. Für Vorwürfe an das Team sah der Übungsleiter indes keinerlei Anlass. „Ich muss die Jungs in Schutz nehmen, es ging zuletzt immer nur nach oben.“

In Wolfratshausen aber setzte die Richtungsänderung ein. Auf dem weichen Rasenteppich des Isar-Loisach-Stadions landete der Aufsteiger auf dem harten Boden der Tatsachen. Vogt wollte gar nicht groß in die Detailanalyse einsteigen. Die wäre auch abendfüllend geworden. „Einfach alles schlecht“, fasste er die ASV-Performance bündig zusammen.

Barrie, Geci und Thankgod: Ex-FC-Penzberg-Trio überzeugt beim BCF Wolfratshausen

Doch wie wäre die Partie verlaufen, hätte Felix Habersetzer die Schlamperei von Ardian Geci genutzt, anstatt den Ball einen halben Meter am langen Pfosten vorbeizusetzen? Fortan dominierte der von Tarkan Demir neu aufgestellte und zu einer entschlossenen Einheit formierte BCF. Mit einem Trio an vormaligen Kickern des FC Penzberg.

Allen voran Mohamed Barrie, dem kompromisslosen, dennoch feinfüßigen Abwehrchef. Mit Geci, der spät einstieg, aber immer mehr zum Strippenzieher aus der Tiefe wird. Und mit Humble Thankgod, dem variabel einsetzbaren Außenverteidiger mit Offensivdrang.

Den ersten Treffer aber erarbeiteten sich die Flößerstädter mit ihrem ureigensten Faustpfand: Standardsituationen, die mit Mustafa Kantar einen eiskalten Verwerter haben. Allseits bekannt, trotzdem kaum zu verhindern, und deswegen ein effektives Stilmittel des BCF. Kantar schraubte sich in einen Eckstoß und drückte den Ball in die lange Torecke - 1:0 (17.).

Mustafa Kantar verhindert Anschlusstreffer: Manuel Spreiter sorgt für Entscheidung

Die Zaghaftigkeit im ASV-Spiel schmeckte nicht jedem. „Wir verstecken uns“, fauchte Habersetzer Mitte der ersten Hälfte. Fruchten wollte der Appell allerdings nicht. Fatih Kocyigit erhöhte auf 2:0 für die Hausherren (40.), weil der ASV Diarra dribbeln und gewähren ließ, und auch beim finalen Zuspiel wie gelähmt wirkte.

Vom Anschlusstreffer war der ASV meilenweit entfernt. Einzige Ausnahme: Kurz vor der Pause segelten drei Hereingaben am Stück in den Strafraum des BCF, wovon eine zum Erfolg hätte führen können, wäre da nicht Kantars Hacke im Weg gewesen. Die Habacher Beteiligung am Offensivspiel war allerdings stark begrenzt, ganz im Gegensatz zur Heimelf. Geci hebelte die bis zur Mittellinie aufgerückte Abwehrkette durch deren Schnittstelle aus, Manuel Spreiter besorgte den Rest – 3:0 (54.). die Entscheidung. Diarra setzte mit dem 4:0 den Schlussstrich unter eine einseitige Begegnung (83.). (Oliver Rabuser)

BCF Wolfratshausen 4 - ASV Habach 0

Tore: 1:0 (17.) Kantar, 2:0 (40.) Kocyigit, 3:0 (54.) Spreiter, 4:0 (83.) Diarra. Gelbe Karten: Wolfratshausen 2, Habach 3. Schiedsrichter: Daniel Gutmann. Zuschauer: 250.