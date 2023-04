Andreas Schneeweiß ist nicht zu stoppen -Dreierpack gegen FC Deisenhofen II

Von: Andreas Mayr

Teilen

Abklatschen mit dem Mann des Spiels: Andreas Schneeweiß (re.) schoss alle drei Penzberger Tore. Foto: Andreas mayr © Andreas mayr

Wie gut, dass das Fangnetz in Penzberg so stabil ist. Es fing in der finalen Aktion der Bezirksliga-Partie keinen Ball, sondern einen Spieler auf.

Penzberg – Andreas Schneeweiß raste Richtung Deisenhofer Tor zu. Seine Hereingabe fing der Torwart ab, danach pfiff der Schiedsrichter und Schneeweiß landete im Netz, während die ersten Zuschauer ihm schon gratulierten. Ja, so wünscht sich Simon Ollert seinen Außenstürmer: Einsatz bis zur letzten Sekunde.

„Wenn er noch die paar Prozente dazu kriegt, ist der für noch mehr gut“, sagt der Trainer über Schneeweiß. Im Winter kehrte er vom TSV Murnau zurück nach Penzberg – und schlug direkt ein. Gegen die Reserve des FC Deisenhofen gelangen ihm alle drei Tore beim 3:0-Erfolg. In vier Partien hat Schneeweiß bereits fünf Mal getroffen. Das nennt man mal eine Verstärkung.

Vorige Saison hatte der Andi, wie ihn alle nennen, aufgehört, weil ihm der Spaß abhanden gekommen war. In Murnau probierte er sich aus, suchte die Herausforderung. Doch trotz viel Lobpreis der Verantwortlichen ließen sie ihn beim TSV nie für längere Zeit in der Startelf. Am Ende verpasste er krank viele Wochen. „Es war nicht so, wie er das erwartet hat“, sagt Simon Ollert. Im Winter einigte man sich schnell auf einen Rückwechsel. Der FCP ist schließlich sein Heimatverein.

Ollert will Sieg gegen ersatzgeschwächten Gegner nicht zu viel Bedeutung zuschreiben

Bevor der Trainer sein Amt in Penzberg antrat, sah er die Mannschaft – und damit auch Schneeweiß – diverse Male spielen. Ihm fiel vor allem die Diagonal-Achse aus Josef Siegert, Linksverteidiger mit gefühlvollem linken Fuß, und Schneeweiß auf Rechtsaußen auf. „Das ist einfach eine gute Kombination. Die sind gut abgestimmt“, schwärmt Ollert. Deswegen stellte sich für ihn gar nicht erst die Frage, wo der variable Schneeweiß sich einfügt. „Da hat er seine größten Stärken“, sagt Ollert. Gegen Deisenhofen zeigte der Offensivmann sein glänzendes Gespür für Tore, lief bei Flanken im passenden Moment ein, war bei Standards gefährlich. „Wenn er mit seinem Tempo vorne drin ist, funktioniert der Angriff besser“, hat der Coach festgestellt. Vor der Partie war noch kurz unsicher, ob Schneeweiß überhaupt spielen könne. Der Oberschenkel schmerzte. Nachdem’s von der Physiotherapeutin das Okay gab, biss er sich durch. „Ein Tor, und dann ging’s“, scherzt Simon Ollert.

Das deutliche Ergebnis wollte er nicht zu sehr in den Himmel loben. Deisenhofen kam mit einer extrem ersatzgeschwächten Truppe nach Penzberg. „Mit Spielern aus der Bayernliga ist das eine andere Nummer.“ Mit Ausnahme einer kleinen Schwächephase nach der Halbzeit dominierte der FCP. Ein bekanntes Manko mit eingeschlossen: Wie es seine Fußballer anstellten, so viele Chancen zu versieben, möchte Ollert gar nicht wissen. In den ersten zehn Minuten sah er schon drei, „die du machen musst“. Schneeweiß erstes Tor nach 20 Minuten sorgte keinesfalls für Ruhe. Ollert lebte mit der ständigen Angst, wieder einen Rückschlag zu bekommen. Wie in den vergangenen drei Spielen. „Nach den Erfahrungen der letzten Wochen habe ich gedacht: Hoffentlich heben sie nicht ab.“ Der Coach reagierte mit der Einwechslung von Franz Huber, dem lange kranken Stürmer. „Um offensiv zu denken.“ Ging voll auf. Zwei Flanken auf den Mann des Tages brachten die Entscheidung. (Andreas Mayr)

FC Penzberg 3:0 FC Deisenhofen II

Tore: 1:0 (16.) Schneeweiß, 2:0 (66.) Schneeweiß, 3:0 (76.) Schneeweiß. Gelbe Karten: Penzberg 1, Deisenhofen 2. Zeitstrafe: Deisenhofen: Schütz (88.). Schiedsrichter: Fabian Porsche. Zuschauer: 120.