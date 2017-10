Ansorge baut seine Defensive um

Abwehr soll ein Bollwerk werden

von Roland Halmel schließen

Die Krise beim SV Raisting hat nach der Heimniederlage gegen das bisherige Schlusslicht Bad Grönenbach ihren Höhepunkt erreicht. „Das war eine extrem schwache Vorstellung“, musste Trainer Markus Ansorge im Rückblick einräumen.

Es war die sechste Niederlage in Folge, damit belegt der SVR nach Abschluss der Vorrunde den vorletzten Platz. „Das Team hat unter der Woche aber die richtige Reaktion gezeigt“, berichtete Ansorge. Bei einer mannschaftsinternen Sitzung kam es zu einer Aussprache unter den Spielern. Darüber hinaus führte der Coach, der trotz der Negativserie weiter das Vertrauen der SVR-Führung genießt, zahlreiche Einzelgespräche.

Jetzt sollen den Worten Taten folgen: Im Heimspiel am Sonntag gegen den FC Memmingen II, damit startet gleichzeitig die Rückrunde, wollen die Raistinger in die Erfolgsspur zurückkehren. „Der Gegner liegt uns vermutlich auch besser, denn gegen Top-Mannschaften tun wir uns leichter“, so Ansorge. Er sieht sein Team gegen den Tabellendritten zwar in der Außenseiterrolle, aber nicht unbedingt chancenlos.

Um gegen das junge Reserveteam des Regionalligisten, dessen Kader einen Altersschnitt von 20,6 Jahren aufweist, bestehen zu können, stellt Ansorge seine Defensive etwas um. Ludwig Huber wird nun definitiv in die Innenverteidigung neben Maximilian Stöckl rücken. Auf den Außenbahnen verteidigen Florian Greinwald und Andreas Heichele. „Das wird ein Raistinger Riegel“, verspricht sich Ansorge sehr viel von dieser Abwehrreihe, vor der gleich drei „Sechser“ für zusätzliche Stabilität in der mit 37 Gegentoren zweitschlechtesten Defensive der Liga sorgen sollen. Zwei Memminger Spieler muss die SVR-Abwehr dabei besonders im Auge behalten. Achim Speiser und Jannik Rochelt gehören mit jeweils sechs Treffern zu den torgefährlichsten Angreifern der Liga. „Sie sind extrem schnell über außen, damit haben sie uns schon beim Hinspiel das Leben schwer gemacht“, erinnert sich Ansorge mit Grausen an die 1:4-Pleite im Hinspiel zum Saisonauftakt. Ansonsten ist die Bilanz gegen die Memminger Reserve durchaus positiv. Von neun Vergleichen in den vergangenen Jahren gingen nur zwei verloren.

Die Allgäuer sind in dieser Saison auf eigenem Platz eine Macht. Dort haben sie noch keine einzige Partie verloren Auswärts sind sie aber durchaus anfällig. Schlusslicht Aindling erkämpfte vergangene gegen die Memminger Zweite ein 1:1-Unentschieden. „Wir können sicher auch bestehen, dazu müssen wir aber diszipliniert stehen und Fehler vermeiden“, sagt Ansorge. Allerdings muss er auf Kevin Kümmerle und Lucas Häusler (beide im Urlaub) verzichten. Dafür kehren Christoph Schmitt und Vincent Vetter in den Kader zurück.

SV Raisting: Schaidhauf – Greinwald, Huber, Stöckl, Heichele, Schmid, Schmitt, Krukow, Eichberg, Baumgartner, Boos/Ersoy, Neveling, Vetter, Leitmeier, Bootz, Ströhl (TW)

Quelle: fussball-vorort.de