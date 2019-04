Am Karsamstag wird es ernst: Schicksalsspiel für ASV Antdorf

Die Antdorfer (in schwarzen Trikots, hier Fazlican Verep, li., und Uesame Yerli) wollen im Kellerduell gegen Miesbach den Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben erhalten.

Fußball: Kreisliga 1

Jetzt zählen nur noch Punkte: Will der ASV Antdorf in der Kreisliga 1 bleiben, dann muss am Karsamstag ein positives Ergebnis her. Der Gegner ist auch in Nöten.

Antdorf - Beim Nachbarn und Tabellenletzten ASV Antdorf wird der Druck immer größer. Bei nur noch sieben ausstehenden Spielen beträgt in der Kreisliga 1 der Rückstand auf den Relegationsplatz nach den vier Niederlagen nach der Winterpause gegen die Top Vier der Liga inzwischen elf Punkte. In den nächsten Wochen trifft der ASV aber auf die direkte Konkurrenz aus der unteren Tabellenhälfte. Den Anfang macht das Heimspiel des ASV an diesem Samstag gegen den SV Miesbach (14 Uhr), der Platz zwölf belegt und damit in die Relegation mit den Zweitplatzierten der Kreisklassisten gehen müsste.

Schicksalsspiel am Karsamstag für Antdorf

„Das ist ein Alles-oder-nichts-Spiel“, weiß ASV-Kapitän Markus Winkler um den Stellenwert dieser Partie, Im Falle einer weiteren Niederlage wären die Antdorfer wohl nicht mehr zu retten. Die Miesbacher wechselten vor kurzem ihren Trainer und fuhren zuletzt einen 1:0-Sieg gegen Real Kreuth ein. Das Hinspiel in Miesbach verloren die Antdorfer mit 1:2. In der bis dato wichtigsten Partie des Jahres wird Michael Oberpriller wegen Verletzung fehlen. Der Einsatz des angeschlagenen Aleks Simic ist fraglich.

Roland Halmel

Auch das ist interessant:

Amateurfußball in der Region - Alle neuesten Infos über den Amateurfußball im Verbreitungsgebiet des Münchner Merkur.