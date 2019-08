Doppelschlag führt Antdorf zum Sieg: Winkler der Mann des Tages in Benediktbeuern

Erste Hälfte verschlafen

von Stefan Schnürer schließen

In Jubelarien wollte Antdorfs Trainer Hans-Peter Oswald nicht ausbrechen, denn das Spiel in Benediktbeuern hatte seiner Ansicht nach allenfalls durchschnittliches Niveau.

Benediktbeuern - Andererseits ging seine Mannschaft als Sieger vom Platz, und das stimmte den ASV-Coach dann doch zufrieden. Da bei den Gastgebern einige Akteure einschließlich des Stammtorhüters fehlten, „war das der richtige Gegner zur richtigen Zeit“, so Oswald.

Seiner Ansicht nach hätte der Sieg für den ASV am Ende sogar noch höher ausfallen können, doch ließ seine Elf einige hochkarätige Chancen ungenutzt. In der ersten Hälfte hätte Philipp Lipinski die Antdorfer in Führung bringen können, ja müssen. Doch sein Kopfball aus wenigen Metern ging am TSV-Tor vorbei. Doch auch Benediktbeuern hatte die eine oder andere Gelegenheit.

Im Gegensatz zur ersten Hälfte, als sich der ASV dem eher gemächlichen Tempo der Hausherren anpasste, war das Oswald-Team nach dem Wechsel läuferisch überlegen. Als Nikola Spasic und der gut aufgelegte Markus Winkler den ASV binnen zehn Minuten mit 2:0 in Front schossen, waren die Weichen für den Kreisliga-Absteiger auf Sieg gestellt. Den Hausherren gelang zwar der Anschlusstreffer, doch nach einem verwandelten Elfmeter von Michael Wiedenhofer – zuvor war Winkler gefoult worden – zum 3:1 war diese Partie entschieden.

TSV Benediktbeuern - ASV Antdorf 1:3

Tore: 0:1 (51.) Spasic, 0:2 (62.) Winkler, 1:2 (65.) Veicht, 1:3 (78.) Wiedenhofer (Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Markus Doll. (FSV Höhenrain). Zuschauer: 90.