Wichtiger Erfolg im Kellerduell: Antdorf besiegt Schlehdorf in Unterzahl

Von: Roland Halmel

Und ab geht die Post: Die Antdorfer (in roten Trikots, hier der 1:0-Torschütze Christos Tsigouriotis) setzten sich durch ihren Sieg auch in der Tabelle von Schlehdorf ab. © rh

Der ASV Antdorf hat sich drei immens wichtige Zähler erkämpft: Trotz 20-minütiger Unterzahl siegt das Team von Trainer Max Wagner gegen Schlehdorf.

Antdorf – Drei Niederlagen in Folge warfen den ASV Antdorf, der nach der Winterpause gut aus den Startlöchern gekommen war, in der Kreisklasse 3 wieder zurück. Im Heimspiel gegen den FCK Schlehdorf kehrte der ASV in die Erfolgsspur zurück. Trotz Unterzahl feierte die Mannschaft von Trainer Aleks Simic gegen die Gäste, die vom Antdorfer Max Wagner trainiert werden, einen enorm wichtigen 2:0 (1:0)-Heimerfolg, mit dem sie vorerst die Abstiegsränge verließen. „Auch wenn wir ein paar Mal Glück hatten, über 90 Minuten geht der Sieg aufgrund unseres Chancenplus’ in Ordnung“, sagte der sichtlich erleichterte Simic. Sein Schlehdorfer Kollege Wagner war dagegen ziemlich sauer über die eigene Mannschaft und den Unparteiischen. „Zum Schiedsrichter sage ich lieber nix, aber an der Niederlage sind wir selber schuld, weil wir die Tore nicht schießen.“

Der von Wagner kritisierte Unparteiische Sven-Patrick Schilz hatte es in dieser gutklassigen Kreisklassen-Partie aber auch nicht einfach, da er ein paar knifflige und durchaus richtungsweisende Entscheidungen zu treffen hatte. Kurz vor der Pause etwa entschied er bei einem Luftduell, bei dem Antdorfs Patrick Oswald im Strafraum seinen Gegenspieler ordentlich anging, zum Ärger der Schlehdorfer nicht auf Elfmeter. „Kann man geben, muss man aber nicht, wobei Oswald selbst eingeräumt hat, dass es einer war“, so Simic hinterher. Mit der roten Karte gegen Antdorfs Abwehrchef Florian Calliari (70.), der Florian Kammerlochner ohne Ball mit einem heftigen Bodycheck niederstreckte, war Simic einverstanden. „Absolut unnötig. Auch wenn er davor gefoult wurde, muss er sich besser im Griff haben“, schimpfte der ASV-Trainer.

Kurz danach kochten die Emotionen bei den Gästen erneut hoch, weil Schilz einen Schlehdorfer Treffer aberkannt hatte (78.). Die Entscheidung des Referees, der bei der Entstehung der Aktion vom Ball getroffen wurde, war aber regelkonform. Kurz darauf war diese Partie entschieden. Bei einem Konter spielte Nikola Spasic den Ball auf Yaser Saiti, dessen Schuss vom Innenpfosten zum 2:0 ins Tor ging (81.).

Schon der Auftakt war für die Hausherren erfreulich verlaufen. Der ASV machte ordentlich Druck, und der sehr engagierte Christos Tsigouriotis, der auf der rechten Seite für viel Betrieb sorgte, traf zum 1:0 (11.). Nach einer Viertelstunde erlahmte der Schwung bei den Antdorfern. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, der bei drei Großchancen von Yuri Schindler (24.) und zweimal Kammerlochner (34., 39.) in der Luft lag. Erst kurz vor der Pause befreiten sich die Hausherren. Alex Michl (42.) und Florian Poschenrieder (45.+2), der vor dem leeren Kasten am Ball vorbeirutschte, verpassten das zweite ASV-Tor. Nach dem Wechsel ging es mit guten Chancen auf beiden Seiten hin und her, ehe Saiti in Unterzahl für die Entscheidung sorgte. (Roland Halmel)

ASV Antdorf - FCK Schlehdorf 2:0

Tore: 1:0 (11.) Tsigouriotis, 2:0 (81.) Saiti. Gelbe Karten: Antdorf 3, Schlehdorf 1. Rote Karte: Antdorf: Calliari (70., grobes Foulspiel). Schiedsrichter: Sven-Patrick Schilz (FC Mittenwald). Zuschauer: 100.