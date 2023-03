ASV Eglfing: Viele Namen von der Verletztenliste verschwunden

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Verhängnisvolle Niederlage: Durch das 0:2 gegen Unterammergau rutschten die Eglfinger (in grünen Trikots, hier Korbinian Ertl) am letzten Spieltag in die Abstiegsrunde. © or

Ausgerechnet im letzten Hinrundenspiel verfehlte der ASV Eglfing durch eine 0:2-Heimniederlage gegen Unterammergau und den gleichzeitigen 7:0-Erfolg der SG Oberau/Farchant in Söchering die Meisterrunde in der Kreisklasse.

Eglfing – Für Trainer Christoph Geißlinger war das jedoch kein Grund, Trübsal zu blasen. Ein solches Szenario hatte der ASV-Coach durchaus einkalkuliert.

Nun geht es ab Ende März um den Ligaverbleib. Mit vollem Kader und dem Maximum von sechs Bonuspunkten gehen die Eglfinger als Tabellenführer in die Abstiegsrunde – nicht die schlechtesten Vorzeichen also. Dennoch warnt der Trainer vor Schlendrian oder gar Übermut. Mit Blick auf die vergangene Herbstrunde braucht es mehr spielerische Mittel, vor allem aber Konstanz. Für die Mannschaft ist die Winterpause die ideale Phase, um Abstand zu einer insgesamt doch eher unrunden Hinserie zu gewinnen.

Der ASV ist kein Team, das Ausfälle von Leistungsträgern mit einem Fingerschnippen kompensieren kann. Langzeit-Absenzen wie die von Kapitän Anton Bach, Anton Miller und Markus Mayer gehen automatisch mit einem Qualitätsverlust einher. „Dadurch waren die Abläufe nicht so gegeben“, so Geißlinger. Der Coach selbst gönnte sich zu Jahresbeginn die größtmögliche Distanz zum Fußball-Alltag. Mit einem Spezl machte er sich für einen Monat zu den Philippinen auf. „Backpacking“ nennt sich diese Art des Reisens. Im Rucksack sind nur die notwendigsten Utensilien.

Eine gewisse Symbolik in Bezug auf seine Mannschaft lässt sich da leicht herstellen. Denn auch was den Kader betraf, mussten die Eglfinger zwischenzeitlich mit dem Allernötigsten auskommen. In Uffing etwa lief Tormann Maximilian Schmitt in vorderster Linie auf – dem ASV fehlte es an Angreifern. Die Zeiten, da ein Fabian Hirschler und ein Matthias Heringer nach Belieben trafen, gehören längst der Vergangenheit an. Aktuell hält der ASV bei überschaubaren 17 Toren. „Nach vorn hat uns in einigen Phasen die Durchschlagskraft gefehlt“, räumt Geißlinger ein. Gleichwohl habe sein Offensivressort auch „einiges versiebt“, was eigentlich treffertauglich gewesen wäre. „Wir finden da nicht immer die richtige Lösung“, betont der 34-Jährige.

Logische Konsequenz für die Winter-Vorbereitung: „Noch mehr Torabschlüsse einbauen, um Selbstvertrauen zu vermitteln.“ Vielleicht klappt es dann künftig auch gegen jene Teams, gegen die Punkte prinzipiell eingeplant sind. War es doch weniger Stärke der SG Oberau/Farchant als vielmehr der Eglfinger Wankelmut, das den Ausschlag über Platz drei und die damit verbundene Teilnahme an der Meisterrunde gab. „Wir haben Oberau zweimal geschlagen, aber das hat nicht gereicht“, sagt Geißlinger, um die Ursache gleich nachzureichen: „Weil wir die Man-Power über die Vorrunde nicht hatten.“ Daher sei die Teilnahme an der Abstiegsrunde, in der Gruppe H, gerechtfertigt.

Da aber möchte sich der ASV keine Blöße geben. Die Belegschaft hat sich dem Coach zufolge „gut erholt“. Auf der Ausfallliste sind mittlerweile nahezu sämtliche Namen gelöscht. „Momentan schaut´s gut aus“, hält Geißlinger fest und hegt die Hoffnung, auch in den Pflichtspielen aus dem Vollen schöpfen zu können. Damit die Mannschaft gerüstet ist, braucht es eine gute Physis. „Konditionell haben wir noch einiges zu tun, um im ersten Punktspiel fit zu sein“, unterstreicht Geißlinger. „Nur gut vorbereitet lässt sich der ausgetüftelte Spielplan umsetzen.“

Geißlinger macht in diesem Zusammenhang kein Geheimnis draus, dass er künftig weniger lange Bälle – die er als Zeichen der Hilflosigkeit interpretiert – bei seinem Team beobachten muss. „Aber dazu muss ich fit sein.“ Der Appell, kollektiv an einem Strang zu ziehen, schließt die kommende Saison gleich mit ein. Die Kreisliga als mögliches Ziel schätzt Geißlinger als „zu hoch gegriffen“ ein. Aber die Meisterrunde zu erreichen und dann lange Zeit ernsthaft mitzuspielen, ist für den Übungsleiter ein „realistisches Ziel“ und angesichts der Größe des Vereins ein „gutes Gesamtpaket“. (or)