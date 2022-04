Antdorf: Heimniederlage gegen Penzberg - ASV-Platzverweis spielentscheidend

Von: Roland Halmel

Kommt ein Torwart geflogen: ESV-Torhüter Marius Becker agiert in Kung-Fu-Manier gegen Antdorfs Marco Wolf (im weißen Trikot). © halmel

Im Abstiegsduell geht der ESV Penzberg als Sieger vom Platz. Eingeleitet wurde der Auswärtssieg vom Platzverweis von Florian Calliari noch in der ersten Hälfte.

Antdorf/Penzberg – In der Kreisklasse 3 deutet sich ein extrem spannender Kampf um den Klassenerhalt an. Nach dem Osterwochenende trennen die sechs Teams am Tabellenende gerade einmal drei Punkte. Mittendrin in der Zitterpartie gegen den Abstieg sind auch der ASV Antdorf und der ESV Penzberg, die sich am gestrigen Ostermontag im direkten Duell gegenüberstanden. Die Eisenbahner setzten sich beim ASV mit 2:0 (0:0) durch und zogen damit nach Punkten mit dem Nachbarn gleich.

„Das war ein typisches Spiel gegen den Abstieg. Beide Mannschaften hatten wenig Spielkontrolle. Für uns war es aber enorm wichtig, als Sieger vom Platz zu gehen“, resümierte ESV-Coach Klaus Fahrner sichtlich erleichtert. „Unsere Ausfälle waren nicht zu kompensieren, wir hatten nicht mehr im Tank“, berichtete ASV-Trainer Aleks Simic, dem ein halbes Dutzend Stammkräfte fehlte und der kurz vor der Pause auch noch seinen Abwehrchef Florian Calliari wegen einer gelb-roten Karte verlor. „Das Foul war absolut überflüssig. Ich bin mir sicher, dass wir mit elf Mann nicht verloren hätten“, sagte Simic verärgert. Die Penzberger taten sich in Überzahl allerdings lange Zeit schwer. „Das haben wir nicht gut gespielt, es gab viel zu viele technische Fehler“, gestand Fahrner.

Die 150 Zuschauer bekamen zunächst ein völlig ereignisarmes Derby geboten. Kein Team wollte mehr riskieren als nötig. Die Folge: Lange Zeit gab es überhaupt keine Torchance. Die erste gefährliche Aktion der Hausherren hatte es dann aber in sich. Nicola Spasic setzte sich auf der rechte Seite durch und hämmerte den Ball an die Unterkante der Latte (22.). Der Abpraller landete deutlich vor der Torlinie am Boden. „Das war eine Hundertprozentige, die muss man machen“, grummelte Simic, dessen Team in der Folge immer mehr in der eigenen Hälfte feststeckte.

Die Eisenbahner erhöhten den Druck, ohne aber wirklich zwingend zu werden. Mehr als ein Freistoß von Semi Güven, der über den Kasten ging, sprang nicht heraus (25.). Kurz vor der Pause brachte Florian Calliari, der kurz zuvor verwarnt worden war, an der Seitenlinie Tobias Szekeli von hinten zu Fall. Der sehr gut leitende Unparteiische schickte den ASV-Abwehrchef daraufhin mit der Ampelkarte vom Platz (40.). „Absolut berechtigt“, räumten selbst Antdorfer Fans ein, auch wenn sich der eine oder andere einen nachsichtigeren Referee gewünscht hätte.

Nach der Pause war von der Überzahl des ESV zunächst wenig zu merken. Die Antdorfer, die mit Marco Wolf und Christian Wagner mangels personeller Alternativen zwei Oldies, die zusammen 84 Lenze zählen, ins Spiel brachten, verteidigten das 0:0 ohne größere Probleme. Erst nach einer Stunde sorgten Benedikt Weigl (62.) und Benedikt Schott (68.) für Gefahr vor dem ASV-Kasten. Wenig später bekamen die Gäste einen Freistoß an der Mittellinie, der vor dem Tor aufsprang und den Michael Reicheicher daraufhin mit der Brust zum 1:0 über die Linie drückte (74.). Wolf verpasste bei einem Freistoß im Anschluss den möglichen Antdorfer Ausgleich (78.). Stattdessen machte Reicheicher mit seinem zweiten Streich, bei seinem Schuss aus spitzem Winkel sah ASV-Schlussmann Oliver Fastenrath nicht gut aus, mit dem 2:0 den Deckel auf den ESV-Sieg (80.).

Zwei Tage zuvor waren die Eisenbahner im Kellerduell beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen II noch leer ausgegangen. „Eigentlich müssen wir mit einem 0:0 in die Kabine gehen. Zwei individuelle Fehler haben uns aber das Genick gebrochen. In der zweiten Hälfte waren wird das klar bessere Team“, ärgerte sich Fahrner nach dem 0:3 beim direkten Konkurrenten.

Ebenfalls ohne Punkte blieben auch die Antdorfer am Karsamstag beim WSV Unterammergau. Beim Tabellenführer unterlag der ASV mit 1:3. „Mit dem Ergebnis bin ich nicht einverstanden. Leider hatte der Schiedsrichter keine Linie, sonst hätte das Momentum in die andere Richtung gehen können“, haderte Coach Simic mit einigen strittigen Entscheidungen gegen seine Mannschaft. (Roland Halmel)

Statistik

ASV Antdorf 0 ESV Penzberg 2

Tore: 0:1 (74.) Reicheicher, 0:2 (80.) Reicheicher. Gelbe Karten: Antdorf 3, Penzberg 3. Gelb-rote Karte: Antdorf: Calliari (40.). Schiedsrichter: Martin Dänner (SV Am Hart München). Zuschauer: 150.