Neuzugang Kalus trifft: Kreisligist ASV Habach verliert nur knapp in Garmisch

3:4-Niederlage

Von Oliver Rabuser schließen

Kreisligist ASV Habach hat sich im Testspiel gegen die Bezirksliga-Übermannschaft 1. FC Garmisch-Partenkirchen wacker geschlagen und nur knapp verloren.

Habach – Gut verkauft hat sich Kreisligist ASV Habach im Testspiel beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Eine Woche nach dem torlosen Auftakt gegen den TSV Geiselbullach unterlag die Elf von Trainer Markus Vogt dem amtierenden Bezirksliga-Spitzenreiter nur knapp mit 3:4.

Neuzugang Maximilian Kalus per Foulelfmeter sowie Florian Neuschl mit einem Distanzschuss egalisierten zunächst die 2:0-Führung der Werdenfelser, die aus einem Doppelpack von Jonas Poniewaz resultierte. Die neuerliche Führung der Garmisch-Partenkirchner markierte Julian Bittner, Jonas Schrimpf baute sie Mitte des zweiten Abschnitts durch einen Schuss in den Torwinkel auf 4:2 aus. Zwar dominierte der Bezirksligist nach Seitenwechsel die Partie, weitere Torerfolge allerdings blieben aus. So kam der ASV in der Schlussphase durch Kevin Höcherl noch einmal auf 3:4 heran.

Gut lief es auch für den SV Polling, der mit 4:1 über den ASV Eglfing die Oberhand behielt. Der dritte Kreisligist im Bunde, der TSV Peißenberg, steigt erst kommenden Samstag (15 Uhr) in den Wettkampf ein. Der Oberhausener Florian Heringer trifft dann als Coach des 1. FC Garmisch-Partenkirchen auf seinen Ex-Verein.