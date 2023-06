ASV Habach im Kopf, 1. FC Penzberg im Herzen: Kalus freut sich auf Duelle mit seinem Ex-Klub

Von: Andreas Mayr

Spielmacher vor der Abwehr: In Habach agiert Maximilian Kalus im defensiven Mittelfeld als Ballverteiler. Foto: andreas mayr © andreas mayr

Die Geschichte ist kitschig, übertrieben kitschig sogar. Aber sie ist eben auch wahr. Maximilian Kalus wird in der nächsten Saison gegen seinen Heimatverein antreten, den 1. FC Penzberg. Auf den Klub, der ihm den Spaß am Fußball genommen hat.

Habach – Gewiss mag das etwas überspitzt formuliert sein, aber im Kern entspricht das der Realität. Kalus und Trainer Simon Ollert – das war keine Beziehung für die Ewigkeit.

Mit seinem neuen Verein, dem ASV Habach, stieg der Penzberger nun in die Bezirksliga auf. Bald wird es ein Wiedersehen geben mit der alten Mannschaft, mit vielen Freunden und noch mehr Bekannten. Ob er Genugtuung empfinde, möchte man vom Mittelfeldmann wissen, jetzt nach dem Aufstieg. Ja, klar, antwortet er. Beweisen wollte er es – sich selbst und den anderen. „Ich wollte noch mal etwas anders machen. In Penzberg hat’s mir nicht mehr getaugt.“

Viele Tore, Aufstiege, Futsal-Projekt in der Bundesliga – Kalus genießt Legendenstatus beim FCP

Kalus ist keiner, der gerne zündelt. Im Herzen trägt er immer noch seinen FCP. Dort genießt er Legendenstatus, für alles, was er geleistet hat. Die Aufstiege von der A-Klasse bis in die Bezirksliga, das Futsal-Projekt in der Bundesliga, die vielen Tore, die Comedy-Einlagen mit seinem Spezl Marco Hiry, die Emotionen, die Flugbälle, die Dribblings – lange war das eine glückliche Ehe zwischen dem FCP und Kalus. Bis er den Spaß verlor und wegging. Zur Erfolgsgeschichte gehört aber noch eine zweite Partei, die Habacher.

Auch dazu ein wenig Hintergrundgeschichte: Zur Vereinsphilosophie des ASV gehört es, kein Geld für Spieler auszugeben. Man erzählt sich das im Dorf mit viel Stolz. Sie machen es anders als die anderen. Doch um Kalus, den Wechselwilligen, zu bekommen, mussten sie blechen.

Es ist nicht so, dass es dem ASV finanziell schlecht gehen würde. Das Vereinsheim wirft gute Rendite ab. Gewissermaßen musste Habach sein eigenes Paradigma etwas austricksen. Natürlich zahlen sie auch weiterhin keinem einzigen Fußballer etwas fürs Fußballspielen. Und natürlich haben sie dem FCP die geforderte Ausbildungsentschädigung überwiesen.

Kalus spielt beim ASV Habach als Spielmacher vor der Abwehr

Kalus kam in Habach mit dem Ziel an, aufzusteigen. Er fand aber schnell heraus, dass es so einfach nicht geht. „Die Vorbereitung war holprig“, erinnert er sich. „Man hat sich erst finden müssen.“ Die Spielweise unterschied sich doch stark von den Systemen in Penzberg. „Am Schluss hat’s top gepasst“, sagt der 33-Jährige. Seine Trainer installierten ihn im defensiven Mittelfeld, quasi als Spielmacher vor der Abwehr.

Und von dort aus tat er, was er mit am besten kann: Bälle verteilen. Tobias Habersetzer und Michael Baumgartner, Spitzname Magic, profitierten am meisten auf den Flügeln. „Sie haben einen brutalen Schub gemacht. Die sind gelaufen, ohne Ende“, lobt Kalus. Gewiss, für 90 Minuten im sechsten Gang reicht es mit Mitte 30 nicht mehr bei ihm. Die Füße spürt er nach 70, 80 Minuten. Aber: „Jetzt habe ich wieder Spaß.“

Ein Jahr wird er auf alle Fälle noch weiterlaufen, vielleicht sogar zwei. „Dann schauen wir mal“, sagt der Penzberger. In weniger als einem halben Jahr hat er’s nochmal allen gezeigt. Auch wenn die ultimative Prüfung erst bevorsteht. Wenn er an die Duelle mit Penzberg denkt, strahlt er längst.

Der Habacher Sportplatz wird in der ersten Saison ein richtiger Zuschauer-Magnet.

Habach kommt nicht in die Bezirksliga, um wieder abzusteigen. Da stürmt eine Mannschaft mit großem Ego auf die Klasse zu. „Ich will Habach nicht mit Heilbrunn vergleichen, aber das wird ähnlich“, sagt Maximilian Kalus. Was die Art und Weise angeht, wie Fußball in den Vereinen gelebt wird, sind die beiden Klubs Zwillinge. Der Habacher Sportplatz werde „in der ersten Saison ein richtiger Zuschauer-Magnet“.

Ob der ASV vielleicht sogar oben heranschnuppern kann? „Das wäre noch die Krönung“, sagt Kalus. Für Erste gehen die Feiern für die Ewigkeit weiter. Unmittelbar nach dem Aufstieg war er mit den Habachern auf Mallorca. Am letzten Spieltag tauchte er gar mit einem Habach-Tattoo auf dem Oberschenkel beim Spiel auf. Seine Teamkollegen reagierten geschockt. Was, der Kalus hat sich schon tätowieren lassen? Wie sich herausstellte, war das einer seiner berüchtigten Scherze. Das Wappen hatte er sich nur aufmalen lassen. Bei aller Liebe für den ASV: Maximilian Kalus wird ein Penzberger bleiben. Ein Penzberger im Habacher Dress. (Andreas Mayr)