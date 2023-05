ASV Habach auch ohne Prämien in der Bezirksliga — Feigl: „Dorf, wo alle an einem Strang ziehen“

Von: Christian Heinrich

Da war er noch skeptisch: ASV-Fußballerchef Ulrich Feigl am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen Peißenberg. „Wir sind am Scheideweg“, sagte er. Für sein Team sei es die letzte Chance zum Aufstieg – und diese haben die Habacher jetzt genutzt. Künftig spielen sie – erstmals in der Vereinsgeschichte – in der Bezirksliga. Foto: andreas mayr © andreas mayr

Der ASV Habach schreibt Dorf-Geschichte und das ohne das große Geld. Abteilungsleiter Ulrich Feigl erklärt den besonderen Geist und spricht über die Zukunft.

Habach – Wenn Ulrich Feigl am Freitagabend im Bistro „Zum Trödler“ aufschlägt, werden ihn seine Stammtischbrüder wohl noch größere Löcher in den Bauch fragen als ohnehin schon. Woche für Woche versorgt der Abteilungsleiter des ASV Habach seine Kumpane mit den spannendsten Neuigkeiten vom Abschlusstraining und aus der anschließenden Mannschaftssitzung.

Bei einer Halben „Tegernseer“ oder „Reutberger Helles“ vom Fass oder mit fortschreitendem Abend auch ein paar mehr, verrät der gesprächige Versicherungsvertreter bereits alles, bevor es am nächsten Tag in der Heimatzeitung steht. Wer ist verletzt? Wer ist gut drauf? Wie stark ist der Gegner? „Du brauchst eigentlich keine Nachrichten-App“, sagt Feigl vergnügt. Jedenfalls nicht, so lange es ihn gibt.

Seit dem vergangenen Sonntag benötigt der Abteilungsleiter eigentlich noch ein paar freie Mitarbeiter, um über wirklich alles zu informieren, was sich nach dem Gewinn der Kreisliga-Meisterschaft im 1100-Seelen-Dorf zugetragen hat. Allerdings dürften viele Geschichten bereits bekannt sein, wenn Feigl heute Abend wieder zum Stammtisch kommt. „Wenn sich was tut, weiß das jeder schon“, ist ihm klar, dass im Ort der Dorffunk bestens funktioniert. Jeder gibt auf den anderen acht.

„Am Scheidepunkt“: ASV Habach spielt kommende Saison erstmals in der Bezirksliga

Und so dürfte es sich in der Gemeinde längst herumgesprochen haben, wer nach der improvisierten Meisterschaftsfeier am vergangenen Sonntag als Letzter das Vereinsheim verlassen hat oder wer beim gemeinsamen Grillen am Montag neben einem tüchtigen Hunger den größten Durst hatte. Brandheiß dürften jedoch die Neuigkeiten sein, die Feigl am heutigen Freitag direkt vom Auswärtsspiel in Hausham (19.30 Uhr) mitbringen wird. Es ist der vorletzte Auftritt in der Kreisliga, denn in der nächsten Saison spielt der ASV erstmals in seiner Geschichte auf Bezirksebene.

„Wir sind am Scheidepunkt“, hatte Feigl vor dem vergangenen Wochenende prophezeit. „Wenn wir es heuer nicht schaffen, ist der Zug abgefahren.“ Nun geht die Fahrt in der nächsten Saison in der Bezirksliga mit Volldampf weiter. Feigl hat sich dazu bereits seine Gedanken gemacht. Schließlich ist er der Lokomotivführer und steuerte den Zug in den vergangenen zehn Jahren durch die Kreisliga. „Die Planungen laufen bei mir im Kopf und sonst nirgends“, räumt er ein. Vieles sei noch nicht spruchreif oder für den Stammtisch noch der Zensur unterworfen.

ASV Habach vor Debüt in der Bezirksliga: „Mir reicht‘s, wenn ich die Kameradschaft habe“

So lange die Zukunft sich noch verbirgt, bietet es sich an, über die glanzvolle Gegenwart und den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte zu sprechen. Wie haben sie das in Habach mit ihren bescheidenen Voraussetzungen hingekriegt? Wird beim „Trödler“ nicht nur Helles, sondern auch ein Zaubertrank serviert? Schnell wiegelt Feigl ab. „Es gibt im Grunde kein Geheimnis“, behauptet er. „Wir sind ein kleines Dorf, wo alle an einem Strang ziehen und man gute Fußballer hat, die irgendwann eine schlagkräftige Truppe bildeten.“

Das klingt so banal, dass es schon wieder raffiniert ist, ja vielleicht das vehement verschwiegene Geheimnis des Erfolgs verrät. Der Himmel ist den Habachern zwar noch nicht auf den Kopf gefallen, aber irgendwie lebt unterhalb der Kirchturmspitze von Sankt Ulrich ein bisschen auch von jenem Geist, mit dem einst ein gallisches Dorf an der bretonischen Atlantikküste weltberühmt geworden ist. Auch wenn die Bezirksliga ein hehres sportliches Ziel bedeutet, sie ist bei weitem nicht das Wichtigste für Feigl. „Mir reicht’s, wenn ich die Kameradschaft habe.“

Die wird im ganzen Ort so groß geschrieben, dass die Fußballer auch in der Musikkapelle mitspielen und die Musikanten sich nicht dafür zu schade sind, bei der Freiwilligen Feuerwehr mit anzupacken. Und so sind sie alle über die Vereinsgrenzen hinweg vereint oder „eingespielt“, wie das Feigl ausdrückt. Weshalb auch bei den Heimspielen im Vereinsheim dieselben Frauen ihren Kuchen backen und den Kaffee servieren, die auch beim Kindergartenfest zum unverzichtbaren Inventar gehören. „Es sind immer die gleichen“, sagt der Abteilungsleiter. „Hier kennt jeder jeden.“

Erster in der Kreisliga: Kein Geld für die Fußballer beim ASV Habach

Und es sind viele, viel zu viele, um alle in der ersten Mannschaft mitzuspielen. Deshalb hat Trainer Markus Vogt diejenigen Burschen aus dem Dorf ausgewählt, die nicht nur die strammsten Wadln haben, sondern auch das Herz am rechten Fleck tragen. „Die Kameradschaft ist gut, weil sich jeder kennt“, führt Feigl den Erfolg auch darauf zurück, dass seine Fußballer bereits im Kindergarten miteinander spielten und keine Geheimnisse voreinander haben.

Damit auch keine überflüssigen Gerüchte entstehen, hat der Abteilungsleiter dafür gesorgt, dass alle Fußballer dieselbe Prämie erhalten: nämlich keine. „Bei uns braucht keiner darüber nachzudenken, ob sein Spezl was bekommt“, sagt Feigl mit Stolz. Woanders mag ja der schnöde Mammon regieren, in Habach spielen sie, weil sie dort leben oder ihr Zuhause gefunden haben.

So viel Idealismus führte bisweilen zu Irritationen. Natürlich ist in diesen Zeiten, wo alles vom Geld bestimmt ist, die Verwunderung groß, warum Felix Habersetzer nie im Traum daran dachte, den ASV zu verlassen, oder Maximilian Kalus im vergangenen Winter vom FC Penzberg nach Habach wechselte.

„Was kriegen die im Monat?“ wurde Feigl von den strengen Moralisten und dem wissbegierigen Stammtisch bestürmt. „Die kriegen nix“, versicherte er. Wie sollte er auch sonst alle Spieler unter einen Hut bringen? Die Handwerker in der Mannschaft, die immer da sind, und die Studenten, die bereitwillig aus München raus zum Training aufs Land fahren, weil sie am Wochenende wieder für den ASV spielen und nicht auf der Bank sitzen wollen.

ASV Habach erwartet trotz fehlender Prämien Neuzugänge für die Bezirksliga

So wird es Feigl auch halten, mit denjenigen, die er bereits in den vergangenen Jahren im Trikot seiner Mannschaft gern gesehen hätte. „Ich weiß zwei, drei, die deswegen nicht bei uns sind, weil sie abwarten, ob wir es schaffen“, erwartet der Spartenchef nach dem Aufstieg bald die ersten Zugänge. Das ist auch nötig, weil mit der Bezirksliga nicht nur das allgemeine Niveau steigt, sondern auch die Belastung. Allein mit den jugendlichen Kickern, die aus der Spielgemeinschaft mit Andorf und Iffeldorf oder Sindelsdorf den Weg nach Habach einschlagen, wird die Klasse nicht zu halten sein.

Zwar befinden sich die Habacher momentan als der tonangebende Verein im Verbund im Vorteil, wenn es darum geht, die talentiertesten A-Junioren in den Erwachsenenbereich zu überführen. Die müssen aber auch die Klasse haben, um in der Bezirksliga zu bestehen. „Der Unterbau, den wir haben, ist nicht so, dass ich sagen kann, es geht in den nächsten fünf Jahren so weiter“, prognostiziert Feigl schon heute das eine oder andere Problem in der Zukunft.

Dafür und für manches mehr wird er eine Lösung finden müssen. Und wenn er sie nicht findet, dann gibt es im Dorf gewiss ein paar hundert Seelen, die ihm bei der Suche nach der richtigen Antwort gern behilflich sind. Ganz zu schweigen von den Stammtischbrüdern beim „Trödler“. Die wissen sowieso spätestens einen Tag später über alles Bescheid.